Fussball Nur 3:5 verloren: Sempacherinnen schnuppern an der Cup-Sensation Sempach (1. Liga) scheitert im Schweizer Cup knapp an Rapperswil Jona mit 3:5. Sogar der Gegner zollt viel Respekt.

Sempach-Stürmerin Tanja Schmid (links) versucht der Rapperswilerin Corina Saner zu entwischen. Bild: Michael Wyss (Sempach, 22. Oktober 2022)

Gefeiert wurden die Frauen des Erstligisten Sempach wie die Sieger. Das waren sie auch. Die Sieger der Herzen. Die rund 275 Fans auf der Sportanlage Seeland wurden Zeugen einer spannenden Partie zwischen dem «Nobody» Sempach (1.) und dem FC Rapperswil-Jona aus der Super League. Im Cup-Sechzehntelfinal forderten die Sempacherinnen, die in Meisterschafts-Gruppe-1 (8. Rang) bisher unter den Erwartungen blieben, die Sankt Gallerinnen während 95 Minuten.

Der Klassenunterschied machte sich früh bemerkbar. Das Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive, auch das Tempo, das Zusammenspiel, war beeindruckend. Rapperswil-Jona spielte Angriff um Angriff, verdiente sich dank zweier Treffer (30./34.) eine 2:0 Führung. Doch Sempach meldete sich noch vor der Pause (44.; 1:2) mit einem schönen Treffer durch die 27-jährige Stürmerin Tanja Schmid, die eine überragende Partie ablieferte, zurück. Der Underdog erarbeitete sich im ersten Durchgang auch die eine oder andere Tormöglichkeit (6./11./14./27./ 35.) und versteckte sich nicht. Er spielte mutig und versuchte auch offensiv Akzente zu setzen.

«Ich habe meinen Spielerinnen in der Pause gesagt, dass sie weiterhin an ihre Chancen glauben sollen. Im Cup ist immer alles möglich und 1:2 kann man auch gegen ein Team aus der Super League wettmachen, wenn man den Willen hat»,

so Sempachs Trainer Pascal Amrein (41). Und siehe da. In der 51. Minute liess wiederum Tanja Schmid (2:2) das Gros der zahlreich erschienen Supporter auf Sportanlage Seeland jubeln. Der zweite Treffer beflügelte den Erstligisten dermassen, dass Sabrina Huber (61.) sogar das 3:2, nach herrlicher Vorarbeit von Tanja Schmid, erzielte.

Die Entscheidung fällt erst in der 86. Minute

Eine Sensation bahnte sich an, die Ostschweizerinnen, die in der Meisterschaft das Tabellenschlusslicht zieren, kamen nun gehörig unter Druck. Doch der Favorit spielte mit der nötigen Ruhe und Geduld weiter. Er verwandelte nach einer Druckphase einen Foulpenalty (76.) zum 3:3. «Das war der Knackpunkt. Wir haben uns vom Ausgleich nicht mehr erholt», sagte Doppeltorschützin Schmid später in der Analyse. Rapperswil-Jona, weiter mit hohem Tempo spielend, suchte nun vehement den Sieg und führte mit zwei weiteren Treffern (82. 3:4; 86. 3:5) die Entscheidung herbei. Ein stolzer Amrein sagte:

«Wir haben beste Werbung für den 1.-Liga-Frauenfussball gemacht. Dass wir die Ostschweizerinnen fordern konnten, hat mich positiv überrascht.»

Und Schmid, die sich Bestnoten verdiente, betonte: «Es war ein cooles Spiel und Erlebnis. Noch nie spielte ich gegen ein Team aus der Super League – mein persönliches Highlight.»

Respekt zeigte Rapperswil-Jona Trainer Leandro Simonelli (49) gegenüber dem Unterklassigen: «Sempach war ein unbequemer Gegner, es hat uns stark gefordert und seinen Job hervorragend erledigt – ein gutes Team. Ich bin froh, dass wir das Ding noch biegen konnten. Der Cup bringt immer wieder Überraschungen hervor. Als Team aus der Super League kann man gegen Unterklassige nur verlieren.»