Handball «Shibi ist einer von uns»: Dieser Schweiz-Kosovare ist eine Rarität im Handball Muotathal siegt in Kriens mit 27:21. Eine wichtige Rolle spielt einer, der im Thäli auch mit seinem Namen auffällt.

Inmitten von Schelberts, Gwerders und Betscharts: Der 27-jährige Schweiz-Kosovare Shiprim Kurti gehört seit 2014 zum Muotathaler 1.-Liga-Kader. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 8. Oktober 2022)

Der KTV Muotathal ist wieder auf Kurs, nach zwei Niederlagen in Serie gewann er am letzten Samstag beim HC Kriens mit 27:21. «Wir haben sehr gut begonnen, standen in der Abwehr kompakt und kamen vorne zu schnellen Toren», berichtet Shiprim Kurti. Im weiteren Verlauf liess aber die Konzentration nach, ein nicht unbekanntes Problem, wie Kurti anmerkt:

«Seit eh und je, eigentlich seit ich hier 1.-Liga-Handball spiele, nehmen wir es zu locker, wenn wir mit vier, fünf Toren führen. Jeder unternimmt dann etwas auf eigene Faust.»

In Kriens liessen sich die Muotathaler trotz des zwischenzeitlichen Tiefs nicht aus dem Tritt bringen, siegten letztlich souverän. Grossen Anteil daran hatte Shiprim Kurti, der sechs Tore zum Erfolg beitrug. Nicht nur mit seinem Auftreten auf der rechten Angriffsseite fällt er auf, auch sein Name erregt inmitten der Schelberts, Gwerders und Betscharts Aufmerksamkeit. Darauf angesprochen, lacht der Schweiz-Kosovare und sagt: «Ich bin sehr gut integriert, das sieht das ganze Tal so. Den Handballer Kurti kennt man.»

Wenig Kosovaren im Schweizer Handball

Was im Schweizer Fussball gang und gäbe ist, hat im Handball Seltenheitswert. QHL-Klub Kreuzlingen hat vier Akteure mit kosovarischen Wurzeln im Kader, sonst gibt es in den höchsten drei Ligen des Landes kaum welche. «Weshalb das so ist, weiss ich nicht. Auch ich begann mit Fussball, wechselte zum Handball, weil es mir besser gefiel», erklärt Kurti, der in Muotathal geboren und aufgewachsen ist. «Shibi ist einer von uns», sagt Co-Trainer René Gwerder, «manchmal ist er etwas heissblütiger, sonst benimmt er sich aber wie alle anderen. Wir sind froh, dass wir ihn haben.» Und Chefcoach Marius Kasmauskas hält fest:

«Er ist ein richtiger Muotathaler, das hört man nur schon an seinem Dialekt.»

Seit 2014 gehört Shiprim Kurti zum 1.-Liga-Kader, zählt mittlerweile zu den Routiniers beim KTV Muotathal. Als 1,85 Meter grosser Linkshänder teilt er die Position im rechten Aufbau mit dem aufstrebenden Fabio Gwerder (18). «Ich bin keiner, der von weit hinten trifft, sondern suche die Lücken in 1:1-Situationen.» Gelingt dies nicht nach Wunsch, wechselt er an den rechten Flügel, so wie zuletzt in Kriens, oder lässt sich auswechseln. «Die Jungen sollen mehr spielen, ich bin schon lange genug dabei», erklärt Kurti, der gerade 27 Jahre alt geworden ist. Damit befindet er sich eigentlich im besten Handballer-Alter, wären da nicht die wiederkehrenden, körperlichen Probleme.

Migräne macht ihm zu schaffen

Eine schwere Schulterverletzung hatte er zwar nie, trotzdem schmerzt das Gelenk im Wurfarm. Vor allem ist da aber die Migräne, die es ihm ohne erkennbaren Auslöser seit Jahren erschwert, konstante Leistungen zu erbringen. «Letzte Saison konnte ich nur etwa die Hälfte der Spiele machen, weil ich immer wieder starke Kopfschmerzen hatte.» In der Saison 2016/17 setzte er sogar ganz aus. Auch wenn die körperliche Belastung nicht der Trigger für die Migräne ist, liebäugelt der im Fensterbau tätige Schreiner mit dem Ende der Aktivkarriere.

«Diese Saison spiele ich sicher noch, entscheidend ist, was mein Körper sagt. Ich nehme es vorneweg.»

Mit seinem Team ist er jedenfalls gut unterwegs, die Top 2 und damit ein Platz in der Aufstiegsrunde sind in Reichweite.