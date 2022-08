Reiten Mirjam Wernli erlebt Glücksgefühle auch abseits der Podestplätze Mirjam Wernli Zemp aus Escholzmatt lebt fürs Reiten. Der Heimparcours ist für die «Chrampferin» ein grosses Highlight.

An den Pferdesporttagen in Schüpfheim startete Mirjam Wernli Zemp (45) zu drei Prüfungen. Bild: PD

«Sie hilft überall. Egal, ob in der Festwirtschaft oder wenn man den Rasen mähen muss. Sie ist eine grosse Chrampferin», schwärmte ein Vereinsmitglied des KRV Amt Entlebuch an den Pferdesporttagen in Schüpfheim. Die Rede ist von Mirjam Wernli Zemp. Die 45-Jährige ist im aargauischen Dintikon aufgewachsen und der Liebe wegen nach Escholzmatt gezogen. Beruflich arbeitet sie als Sekretärin der Schule Escholzmatt. Seit 2011 ist sie Mitglied beim KRV Amt Entlebuch. «Im Verein gefällt es mir sehr gut. Es ist alles sehr familiär, wir helfen einander. Die Pferdesporttage sind immer ein grosses Highlight für mich. Da bin ich zehnmal nervöser als sonst», sagt sie mit einem Lachen.

OK-Präsident freut sich über rege Teilnahme

Die Freude zum Pferdesport entdeckte Wernli Zemp im Alter von neun Jahren.

«Ich wollte als Kind immer reiten. Heute bin ich stolze Besitzerin von mehreren Pferden, die auf dem eigenen Landwirtschaftsbetrieb in Escholzmatt untergebracht sind.»

Ihre jüngsten Erfolge im Springen waren ein 2. Rang in Hitzkirch (120) und ein 1. Rang in Ruswil (Senioren 110). «Wenn ich im Training oder im Concours Fortschritte erziele mit meinen Pferden, ist das ein Glücksgefühl und als Erfolg zu werten. Nicht nur Podestplätze sind wichtig», sagt sie.

Beim Heimconcours in Schüpfheim startete sie bei den Prüfungen 100 (32. und 37. Rang) und 120 (11. Rang). «Wenn es mal nicht nach meinem Gusto läuft, bin sicher ich selber schuld. Ich habe nicht die besten Nerven und reite manchmal einen Mist zusammen», meint sie mit einem Schmunzeln. «Ich bin aber sehr ehrgeizig und temperamentvoll. Ich lebe für den Pferdesport, er ist Teil meines Lebens.»

OK-Präsident Lukas Stalder zog eine positive Bilanz. «Wir sind zufrieden mit unserem Heimconcours. Wir hatten viele Anmeldungen, auch aus der Westschweiz oder dem Tessin waren Reiterinnen und Reiter am Start», freute er sich. «Die Pferdesporttage des KRV Amt Entlebuch sind beliebt. Unsere Infrastruktur mit dem Reitplatz und der Reithalle wird sehr geschätzt.»