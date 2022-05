Playoff-Final Sie ist wild und unberechenbar: Aline Strebel hütet das Tor der Spono Eagles Die Spono Eagles möchten am Mittwoch den Playoff-Final gegen Zug ausgleichen. Helfen sollen auch die Emotionen von Goalie Aline Strebel. Bereits aber folgt der nächste Rückschlag.

Aline Strebel (20). PD

In der Zuger Sporthalle wurde es am Samstag ganz leise, die Playoff-Stimmung war auf einen Schlag wie weggeblasen. Das Einzige, was man hörte, waren die Schmerzensschreie und das Schluchzen von Mareike Müller. Die Rückraumspielerin der Spono Eagles setzte in der 50. Minute des ersten Finalspiels zu einer Täuschung an, knickte mit dem linken Bein weg und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Für die 21-Jährige ist die Saison beendet, im Juni ist die OP geplant.

Die Partie verlor Nottwil schliesslich mit 32:33, womit es am Mittwoch im zweiten Spiel der Best-of-5-Serie (19.30 Uhr, SPZ) unter erhöhtem Druck steht. Eine Niederlage im Heimspiel, und der LKZ könnte bereits am kommenden Samstag den Meistertitel feiern. Zuoberst auf Sponos Mängelliste steht dabei das Abwehrverhalten, vor allem Zugs Ria Estermann narrte die schwerfällig wirkende Defensive. «Sie erwischte uns immer wieder auf dem falschen Bein, wir waren stets einen Schritt zu spät. Das kann eigentlich nicht sein, wir brauchen hierzu eine Lösung», sagt Aline Strebel.

Sie bewundert grosse Torhüter, aber…

Sie, die 20-jährige Torhüterin der Spono Eagles, war am Samstag einer der Hauptgründe, weshalb die Luzernerinnen bis zum Schluss an Zug dranblieben. «Ich habe meine Leistung bringen können, doch auch ich habe Luft nach oben. Hätte ich nur einen Ball mehr gehalten, wäre es nach 60 Minuten unentschieden gestanden.» Dass sie bereits eine wichtige Rolle spielen kann, hätte sie vor der Saison nicht gedacht: «Ich war nur schon froh, im SPL1-Kader dabei zu sein». Strebel steht nämlich im ersten Jahr auf höchster Stufe, davor spielte sie für die U18-Elite-Juniorinnen und das SPL2-Team der Nottwilerinnen.

Bekannt als Hampelmann oder «Gumpiball»

Aline Strebel (Mitte) spielt ihr erstes Jahr auf SPL1-Stufe. Rechts im Bild Soraya Schaller - ebenfalls Spono-Goalie. Jakob Ineichen

Ihre Spielzeiten haben sich im Verlauf der Saison gesteigert, immer öfter sprang sie erfolgreich in die Bresche, um Stammtorhüterin Soraya Schaller zu entlasten. Wie bei Schaller sind auch Strebels Aktionen eher weniger in den Lehrbüchern zu finden. «Ich finde es toll, wenn ein Goalie gross und schnell ist, wenn er mit kleinen Bewegungen einen grossen Effekt erzielen kann», berichtet Strebel und nennt den früheren Krienser NLA-Keeper Andreas Portmann als Beispiel. Nur: «Diesen Stil kann ich mit einer Grösse von 1,65 Metern nicht übernehmen.»

Vielmehr setzt Strebel auf ihre Emotionen, auf das Unkonventionelle, «wenn ich hässig bin, spiele ich besser». Früher, im Nachwuchs der HSG AareLand, bezeichnete man sie als «Hampelmann» oder «Gumpiball», erzählt die Aargauerin aus Buchs mit einem Schmunzeln. Zwar arbeite sie mit Goalietrainer René Joller auch an ihrer Technik. «Wenn ich jedoch im Eck warte und nur auf eine schöne Technik schaue, fällt der Ball oben rein.» Fest steht: Egal ob Aline Strebel oder die gleichaltrige und nur unwesentliche grössere Soraya Schaller (1,67 Meter) im Tor steht: Um im Playoff-Final die Wende zu schaffen, braucht Spono wilde, unberechenbare Goalies.