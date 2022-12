Eishockey Die Siegesserie des HC Luzern reisst Erstligist Luzern verliert gegen Wetzikon 2:5. Die lange Serie der Ungeschlagenheit ist damit beendet.

HCL-Verteidiger Cyril Niederhäuser: «Wir wollen als Leader ins neue Jahr starten.» Bild PD

Eines Tages wird die Niederlage kommen und die beeindruckende Serie vorbei sein. Am Samstag war es Tatsache. Nach 10 Siegen in Serie musste Erstligist Luzern wieder einmal als Verlierer vom Eis. Die letzte Niederlage datiert vom 8. Oktober (2:3 n. P. bei Wil). Im Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Wetzikon musste sich das Team von Headcoach Raphael Zahner am Samstag mit 2:5 beugen. «Wir haben unser Spiel nicht durchgezogen und den Zürchern einfache Torchancen zugestanden», sagt HCL-Verteidiger Cyril Niederhäuser (26). «Am Dienstag müssen wir gegen Wil mehr Siegeswillen aufbringen und uns auf unsere Stärken besinnen. Wir wollen als Leader ins neue Jahr starten.»

Die Niederlage tut dem bisher stark auftrumpfenden HC Luzern nicht weh, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft. Denn die Playoffs (Top 8) sind bereits gesichert – und der HCL hat sehr gute Karten, sich den Playoff-Heimvorteil (Top 4) in den Viertelfinals zu sichern. Aktuell beträgt die Reserve auf das fünftplatzierte Prättigau-Herrschaft sechs Punkte. Niederhäuser sagt: «Noch ist alles möglich, der Schlussfinish wird spannend bleiben. Wir wollen uns natürlich den Heimbonus sichern.» Und wie sieht seine persönliche Zukunft aus? «Ich würde gerne beim HCL bleiben. Es gefällt mir hier, wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Dieses Team ist auf einem sehr guten Weg.»

Starke Gegner für Seetal und Zug im Cup

In der vierten Qualifikationsrunde für die National-Cup-Hauptrunde 2023/2024 trifft Luzern am 11. Januar auswärts auf den Ligakonkurrenten Prättigau-Herrschaft. Zweitligist Seetal spielt gegen den EHC Seewen aus der MyHockey League. Das Duell mit den Schwyzern, die zuletzt Trainer Albert Malgin freistellten, ist ein Highlight für die Seetaler. Auch der EVZ (2.) steht vor einem Knüller gegen ein Team aus der MyHockey League: Dübendorf kommt. Zweitligist Küssnacht gastiert derweil bei Kreuzlingen-Konstanz aus derselben Liga.