Leichtathletik Silber nach Saisonhighlight: Fabio Küchler meldet sich nach einem Bänderriss zurück An den Schweizer Mehrkampfmeisterschaften in Landquart eroberte der Rothenburger Fabio Küchler die Silbermedaille in der Kategorie U20.

Fabio Küchler (links) beim Hürdenlauf. Bild: Hanspeter Roos

Der 18-Jährige klassierte sich im Zehnkampf mit 6745 Punkten hinter dem U20-WM-Teilnehmer Andrin Huber (6942). «Für mich ist dieses Resultat ok», sagt Küchler.

Den unbestrittenen Höhepunkt in dieser Saison stellten diese Titelkämpfe für den Vielfachtalentierten nicht dar. Neun Tage zuvor hatte er dem Schweizer Team am Länderkampf in München angehört. Quasi als Vorprogramm der Elite-EM ging dieser Vergleich zwischen Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz über die Bühne – ebenfalls im legendären Olympia-Stadion. Dort realisierte Küchler über 110-m-Hürden in 14,07 Sekunden eine neue persönliche Bestmarke und erlief Rang 3. Sein Zwillingsbruder Danilo belegte Position 5. «Jener Wettkampf war etwas ganz Besonderes», erinnert sich Fabio Küchler.

Acht Wochen lang zurückgebunden

Dem Hürdensprint kam denn auch in Landquart eine besondere Bedeutung zu. In 14,36 Sekunden lief er ein. «Technisch war dieser Lauf nicht sauber, umso mehr erstaunt mich die ansprechende Zeit», kommentiert Küchler. Freude bereiteten ihm vor allem die Würfe: die 12,11 m im Kugelstossen, die 36,62 m mit dem Diskus oder die 38,65 m mit dem Speer.

«Erfreuliche Weiten, die eine Entwicklung aufzeigen.»

Gleichzeitig hält Küchler aber auch fest: «Es ist noch mehr möglich.» Zu sehen sind die aktuellen Leistungen von Fabio Küchler unter dem Aspekt, dass er Anfang Mai durch einen Bänderriss während acht Wochen zurückgebunden worden war. Drei Wochen musste er ganz aussetzen, dann konnte er wieder vorsichtig mit dem (Muskel-)Aufbau beginnen. Das erforderte Geduld. Und das erklärt, dass der Hunger nach mehr nach wie vor vorhanden ist.

Dazu bieten sich dem jungen Mann vor allem noch zwei Daten mit Perspektiven. Am übernächsten Wochenende startet Küchler an den U20-Schweizer-Meisterschaften in Genf. Über 110-m-Hürden rechnet er sich gute Chancen auf einen Toprang aus. Schwieriger werden dürfte dies im Weitsprung. Zur Diskussion steht für ihn auch ein Start über 400 m. Und dann will er die Saison mit einem Ausrufezeichen abschliessen. Am Zehnkampf in Hochdorf vom letzten September-Wochenende peilt Küchler die 7000-Punkte an – eine hohe, aber durchaus realistische Vorgabe.

Mehrkampfmeisterschaften in Landquart. Männer. U23. Zehnkampf: 1. Fabian Amherd (Naters) 7464 Punkte. 4. Fabio Kissling (Brunnen) 6302. – U20. Zehnkampf: 1. Andrin Huber (Teufen) 6942. 2. Fabio Küchler (Rothenburg) 6745. – U18. Zehnkampf: 1. Cédric Deillon (Teufen) 4980. 11. Jannis Pfrunder (Luzern) 4159. 12. Colin Zumbühl (Sarnen) 4139. – U16. Sechskampf: 1. Nils Grob (St. Peterzell) 4304. 17. Gian-Luca Kistler (Zug) 3239.

Frauen. U18. Siebenkampf: 1. Jenice Koller (Teufen) 4944. 3. Selina Odermatt (Nidwalden) 4744. 9. Alisha Amhof (Hitzkirch) 3828.