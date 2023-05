Ski Alpin / Formel 1 Marco Odermatt zu Gast in Monaco: «Der Skirennsport kann viel von Formel 1 lernen» Marco Odermatt verfolgte das Formel-1-Rennen in Monaco. Der 25-jährige Nidwaldner ist fasziniert vom Rennsport.

Marco Odermatt gibt SRF in Monaco ein Interview. Bild: Screenshot SRF

Marco Odermatt verfolgte an diesem Wochenende das Formel-1-Rennen in Monaco. «Es ist das grösste und prestigeträchtigste Rennen. Darum ist es ein Riesen-Erlebnis, dieses Wochenende hier sein zu dürfen», sagt der Nidwaldner gegenüber SRF. Es sei sein zweites Formel-1-Rennen nach Spielberg vor zwei Jahren. Der Weltcup-Gesamtsieger vergleicht das Formel-1-Rennen in Monaco mit dem legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, bei dem er sich jüngst verletzte.

Auf die Frage, was die Formel 1 so speziell macht, antwortet Odermatt: «Die Energie, das Tempo, die Linienwahl. Ich glaube, man kann sehr viele Parallelen ziehen zum Skirennsport. Und ich glaube, der Skirennsport kann noch sehr viel lernen von der Formel 1.» Natürlich müsse nicht jedes Rennen so aufgezogen werden wie hier in Monaco, aber die Bühne, die den Athleten geboten werde, sei schon unglaublich. Odermatt drückte Max Verstappen die Daumen. Das ist kein Wunder, denn die beiden haben denselben Hauptsponsoren. Max Verstappen gewann am Sonntag das Rennen.

Marco Odermatt teilt Ferien-Fotos

Nach den Schweizermeisterschaften Ende März in Verbier, einem Medienmarathon und anschliessenden Feierlichkeiten u.a. in Stans gönnte sich Odermatt eine Pause in den sozialen Medien. Vor acht Tagen meldete er sich auf Instagram zurück und postet einige Schnappschüsse aus seinen Ferien. Zu sehen ist Odermatt im Anzug, mit dem Surfbrett, auf dem Velo oder beim Feiern mit Freunden. (rem)