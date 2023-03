Ski-Alpin Marco Odermatt auch Schweizer Meister Marco Odermatt hat nach seinem famosen Rekord-Winter noch nicht genug. Der Weltmeister und Gesamtweltcupsieger gewinnt auch an den Schweizer Meisterschaften in Verbier Gold im Riesenslalom.

Odermatt setzte sich mit acht Hundertstel vor Thomas Tumler.

Odermatt setzte sich bei schwierigen Bedingungen acht Hundertstel vor Thomas Tumler und 1,30 Sekunden vor dem 19-jährigen Lenz Hächler durch, der unter anderem die Weltcup-Fahrer Semyel Bissig (5.) und Justin Murisier (8.) hinter sich liess.

Für Odermatt, der mit 25 Jahren als Olympiasieger sowie mehrfacher Weltmeister und Gesamtweltcupsieger die wichtigsten Trophäen im alpinen Skirennsport bereits errungen hat, ist es der erste Schweizer-Meister-Titel im Riesenslalom und der dritte insgesamt. Im Vorjahr war er in seiner Paradedisziplin Zweiter hinter Loïc Meillard. Der Titelverteidiger trat in Verbier nicht an.

Im Slalom der Frauen musste sich Wendy Holdener als grosse Favoritin mit Bronze begnügen. Es gewann die 19-jährige Bündnerin Anuk Brändli 55 Hundertstel vor Nicole Good. Holdener, die nach dem ersten Lauf nur an achter Stelle lag, büsste 63 Hundertstel auf die Siegerin ein. (sda)