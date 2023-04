Ski alpin Nur der Luzerner Joel Lütolf kann einigermassen mithalten Bei den FIS-Riesenslaloms in Andermatt vermochten die Zentralschweizer keine Stricke zu zerreissen. Als Bester schrammte Slalomspezialist Joel Lütolf zweimal relativ knapp an Top-Ten-Klassierungen vorbei.

Joel Lütolf vom SC Bannalp-Wolfenschiessen schrammte zweimal knapp an den Top Ten vorbei. BiLd: Urs Hanhart (Andermatt, 5.4.2023)

Erstmals seit 2016 führte der Urner Skiverband (USV) am Dienstag und Mittwoch wieder FIS-Rennen durch. Bei erstklassigen Pisten- und Wetterverhältnissen wurden im Gebiet Lutersee-Gurschen ob Andermatt zwei Riesenslaloms ausgetragen. Als Topfavorit im sowohl quantitativ als qualitativ sehr gut besetzten Feld wurde der Schweizer Thomas Tumler, der kürzlich beim Weltcup-Final in Saldeu im Riesenslalom den 5 Platz belegt hatte, gehandelt. Allerdings vermochte der 24-jährige Samnauner dieser Rolle nicht gerecht zu werden. Am Dienstag musste er sich nach einem schweren Fehler im zweiten Lauf mit dem 12. Rang begnügen, am Mittwoch schied er bereits im ersten Durchgang aus.

Herausragender Akteur war Dominic Ott vom SAK Haslital Brienz. Der 23-jährige Berner Oberländer riss sich am Dienstag den Sieg unter den Nagel. Tags darauf fuhr er als Dritter gleich nochmals aufs Podest. Im zweiten Rennen setzte sich Eric Wyler, SAS Bern, durch.

Lütolf von zeitraubendem Fehler ausgebremst

Joel Lütolf vom SC Bannalp-Wolfenschiessen war am Mittwoch nach dem 13. Schlussrang am Dienstag, drauf und dran, ein Spitzenergebnis zu erzielen. Den ersten Lauf beendete er als Achter, mit nur 0,7 Sekunden Rückstand auf Halbzeitleader Ott. Die gute Ausgangslage vermochte er jedoch nicht zu nutzen. Im Finaldurchgang realisierte er lediglich die 21. Zeit, wodurch er auf den 13. Schlussrang abrutschte. «Der erste Lauf ist mir ganz gut gelungen. Aber leider ist mir im zweiten Durchgang ein zeitraubender Fehler unterlaufen. Deshalb bin ich mit meiner Gesamtleistung nicht zufrieden. Heute wäre ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen», bilanzierte Lütolf, fügte aber noch an: «Ich habe in letzter Zeit sehr wenig Riesenslalom trainiert. Heute wollte ich einfach Spass haben und wieder einmal eine andere Disziplin als Slalom bestreiten. Die Piste befand sich in einem sensationell guten Zustand. Es war eine wahre Freude, hier zu fahren.»

Der Slalomspezialist aus Sempach blickt auf eine etwas durchzogene Saison zurück. Sein Fazit: «Ich bin gut gestartet und erhielt auch einige Weltcupeinsätze. Danach lief es nicht mehr so gut. Ich verzeichnete mehrere Einfädler. Aber mittlerweile habe ich mich wieder gefangen.» Angesprochen auf die nächste Saison meinte der 22-jährige Luzerner: «Ich brauche jetzt zuerst etwas Abstand. Danach setze ich mir wieder neue Ziele.»

Eine Tonne Salz wurde bereitgestellt

OK-Chef Kari Briker zog nach den beiden reibungslos über die Bühne gebrachten Rennen eine positive Bilanz. «Wir sind mit Anmeldungen regelrecht überhäuft worden. Letztlich konnten wir sogar das maximale Kontingent von 140 Startplätzen ausschöpfen, mit Fahrern aus sechs Nationen», erklärte er. «Die Rennen hier oben sind seit jeher sehr beliebt, weil man gute FIS-Punkte holen kann.»

Noch vor wenigen Tagen war es im Skigebiet derart warm, dass die Rennen auf der Kippe standen. «Zum Glück ist es genau zum richtigen Zeitpunkt wieder kalt geworden. Wir hatten fast eine Tonne Salz bereitgestellt. Aber wir mussten nicht darauf zurückgreifen, was sehr erfreulich ist», sagte Briker.