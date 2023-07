Er ist aktuell der beste Skirennfahrer der Welt. Marco Odermatt reiht Erfolg an Erfolg: Olympiagold im Riesenslalom, Gesamtweltcup-Sieger, Weltmeister im Riesenslalom, Weltmeister in der Abfahrt – so die unglaubliche Bilanz des 25-jährigen Nidwaldners. Im «SommerTalk» erklärt der Ski-Überflieger, warum Gewinnen auch müde macht und verrät, in welchen Momenten selbst er an sich zweifelt.