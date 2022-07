SM Rudern Zentralschweizer Ruderinnen und Ruderer räumen an den Schweizer Meisterschaften ab Leichtgewicht Jan Schäuble vom Seeclub Stansstad gelang ein eindrückliches Double. Die Top-Resultate der Zentralschweizer Ruderinnen und Ruderer an den Schweizer Meisterschaften auf dem Rotsee.

Drei Tage lang war der Luzerner Rotsee der Mittelpunkt der Schweizer Ruder-Community. 720 teilnehmende Boote – 100 Boote mehr als noch vor einem Jahr – setzten in diesem Jahr eine beeindruckende neue Rekordmarke. 54 Vereine kämpften vom 1. bis 3. Juli 2022 auf dem Luzerner Rotsee um 31 nationale Meistertitel. Als bester Club der gesamten Schweizer Meisterschaften konnte sich in diesem Jahr der Belvoir Ruderclub Zürich (51 Punkte) vor dem Grasshopper Club Zürich (45 Punkte) und dem See-Club Zug (39 Punkte) auszeichnen lassen.

Jan Schäuble freut sich über seine zwei Meistertitel. Bild: Detlev Seyb/Swiss Rowing (Rotsee, 3. Juli 2022)

Innerhalb von gerade mal zwei Stunden sicherte sich Jan Schäuble vom Seeclub Stansstad zuerst im Leichtgewichtseiner und dann im Einer der offenen Gewichtsklasse den Meistertitel. Das Mitglied des Nationalkaders befindet sich seit Saisonbeginn in einer bestechenden Form. Nach dem Weltcupsieg im leichten Doppelzweier beim Weltcup in Belgrad war er auch an der Bronzemedaille drei Wochen später beim Weltcup in Poznan (Polen) beteiligt. Mittlerweile steht fest, dass der Hergiswiler beim Weltcup in Luzern nächste Woche im Leichtgewichtseiner am Start stehen wird. Jan Schäuble sagt:

«So waren die Meisterschaftsrennen heute das perfekte Warm-up für die Lucerne Regatta.»

Ebenfalls ein Double gelang den Brüdern Andri und Gian Struzina (See-Club Zug) als Sieger im Doppelvierer und Doppelzweier der offenen Gewichtsklasse. Den Meistertitel im Doppelzweier der Frauen sicherten sich Frédérique Rol (Lausanne Sports Aviron) und Patricia Merz (See-Club Zug).

Im Frauenrudersport ist der Seeclub Luzern weiterhin eine Macht. Sowohl im Frauen-Doppelvierer, im Doppelvierer U19, im Doppelzweier U19 als auch U17 ging der Titel an den Seeclub Luzern. Jeannine Gmelin sicherte sich zum neunten Mal in ihrer Karriere den Meistertitel im Frauenskiff.