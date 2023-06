Tennis Smith und Luzerner Nachwuchs sind im Hoch Die Meggerin Tina Nadine Smith ist so gut klassiert wie noch nie. Der Krienser Brian Kriesi und die Surseerin Ana Frommenwiler überzeugen derweil an einem internationalen Juniorenturnier.

Tina Nadine Smith liegt in der Weltrangliste auf Position 524. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. 5. 2021)

Mit dem Einzug in den Achtelfinal hat sich Tina Nadine Smith beim mit 60 000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Rom als Qualifikantin weitere 13 WTA-Punkte gutschreiben lassen und liegt aktuell in der Weltrangliste auf Position 524. Damit hat die 21-jährige Meggerin ihre bisher beste Klassierung vom 6. Juni 2022 (561) um 37 Ränge verbessert. «Ich konnte mir hier in Rom wichtige Punkte herausspielen, habe gute Matches gezeigt und freue mich sehr über mein höchstes WTA-Ranking», sagte die schweizerisch-australische Doppelbürgerin. Smith weiss, dass noch einige Arbeit vor ihr liegt, wenn sie weiter nach vorne kommen will. «In den letzten Monaten habe ich sehr viel Zeit investiert, um mein Spiel zu verbessern.» Dabei gehe es vor allem darum, mutiger zu spielen. Im Achtelfinal war Smith gegen Giorgia Pedone (WTA 539) chancenlos und verlor 2:6, 1:6. Die 18-jährige Italienerin stiess danach bis in den Final vor.

Smith, die Nummer 1 der Zentralschweiz, wird bis zum Ende dieser Saison in der Weltrangliste wohl weiter nach vorne stossen, weil sie 2022 über sechs Monate verletzungshalber pausierte und deshalb bis zum Ende dieses Jahres keine Resultate verteidigen muss. Im WTA-Ranking zählen alle Punkte, die eine Spielerin innerhalb eines Jahres gewinnt. «Alles ist möglich», das ist das Motto und die Motivation von Smith, die im August 2021 beim 15 000-Dollar-Turnier in Kairo ihren bisher einzigen Turniersieg feiern konnte. 83 Punkte hat die Luzernerin jetzt auf ihrem Konto. Zum Vergleich: Um zu den Top 500 zu gehören, braucht es 90 Punkte, 135 für die Top 400, 215 für die Top 300, 350 für die Top 200 und 660 für die Top 100. Belinda Bencic, die beste Schweizerin, liegt mit 2380 Punkten auf Rang 14.

Luzerner Nachwuchs mit Doppelsieg

Der Zentralschweizer Nachwuchs überzeugte beim U14-Juniorenturnier der 3. Kategorie von Tennis Europe (TE) in Montreux. Der topgesetzte Krienser Brian Kriesi (TE 66) gewann seinen zweiten internationalen Titel, nachdem er bereits am 8.Mai beim Turnier der 2. Kategorie in Maribor triumphiert hatte. Der 14-Jährige musste hart kämpfen, bis sein Triumph feststand. So vor allem auch im dreistündigen Schweizer Final (6:4, 5:7, 6:3) gegen den Berner Alessandro Hunziker (TE 107).

Ana Frommenwiler und Brian Kriesi siegen in Montreux. Bild: PD

Die Surseerin Ana Frommenwiler (13, TE 535) dagegen durfte ihre Premiere feiern – 6:2, 7:6 (9:7) im Final gegen die Genferin Agathe Dayer (TE 760). Den Weg zum Turniersieg bahnte sie sich im Achtelfinal gegen die Walliserin Elsa Bonelli (TE 441), den sie nach drei Stunden für sich entschied. Einen starken Auftritt zeigte auch Kim Kriesi (11, ohne TE-Ranking) bei ihrem ersten U14-Turnier. Die Schwester von Brian eliminierte zum Auftakt die als Nummer 1 gesetzte Österreicherin Lara Linder (TE 269), im Viertelfinal war sie dann gegen Frommenwiler chancenlos. (a.k.)