Challenge League So kassieren sie noch ein bisschen Geld: Der SC Kriens könnte trotz Abstieg zwei Trophäen gewinnen Letztes Saisonspiel für den SC Kriens (Samstag, 20.15, Kleinfeld): Das Gästeteam vom FC Winterthur will den Barrage-Platz verteidigen und bringt weit mehr als 1000 Fans mit.

«Es gibt keinen Grund, um zu feiern», sagt Vereinspräsident Werner Baumgartner. Bild: Jakob Ineichen

Sportlich steht der Abstieg des SC Kriens seit längerer Zeit fest, nun gibt es für den SCK auch am Grünen Tisch keine Chance mehr: Die Rekursinstanz der Swiss Football League (SFL) erteilte der AC Bellinzona am Freitagabend die Lizenz für eine Saison in der Challenge League. Die Playoff-Finalentscheidung um den Aufsteiger von der Promotion League läuft zwar noch bis Anfang Juni. Leader Breitenrain hat aber Mitte dieser Woche sein Rekursgesuch zurückgezogen, am Freitag machten Chiasso und Stade Nyonnais denselben Schritt.

Marco Schällibaum, Trainer der aktuell auf Rang 2 stehenden Tessiner, sagte am Freitagabend: «Die Lizenz war das eine Ziel. Nun wollen wir es auch noch sportlich schaffen.»

Kriens kann also nicht via Reglement erben und oben bleiben, sondern erhält in Form des Abstiegs die Quittung für eine sportlich katastrophale Saison.

Deshalb wird es heute Abend (20.15) auf Krienser Seite vor, während und nach dem Spiel gegen den zweitplatzierten FC Winterthur nicht viel zu feiern geben. Ein paar Verabschiedungen vor dem Spiel; ein gemütliches Verweilen bei einem Bier nach dem Abpfiff, mehr nicht. «Es gibt keinen Grund, um zu feiern», sagt Kriens-Präsident Werner Baumgartner.

Verabschiedet werden die Krienser Fussballer Marijan Urtic, Anthony Bürgisser und Diogo Costa. Die ausgeliehenen Lino Lang, David Mistrafovic, Mark Marleku, Ashvin Balaruban und Aziz Binous kehren vorläufig zum FC Luzern zurück; Izer Aliu retour zum FC Zürich.

«Afscheid nemen» heisst es auch für Trainer René van Eck, der Holländer kehrt nach Rotterdam in seine Heimat zurück. Keine Blumen gibt’s für Ex-Sportchef- und Geschäftsführer Bruno Galliker, er hält sich ferienhalber in der Karibik auf.

Goalgetter Gjidoda vom FC Schötz zum SC Kriens

Dafür ist bereits ein Zuzug für die neue Saison fix: Patrik Gjidoda (27), langjähriger 1.-Liga-Topskorer (diese Saison schon 20 Tore für Schötz) wird den SCK-Angriff verstärken.

Treffsicherer Stürmer: Patrik Gjidoda (rechts) vom FC Schötz. Bild: Roger Zbinden

Trotz (höchstwahrscheinlicher) Abstiegstristesse dürfte das Kleinfeld-Stadion nochmals so richtig voll werden. Denn Gegner Winterthur wird mit 1400 bis 1600 Fans anreisen. Der FCW will nämlich mit einem deutlichen Sieg den 2. Rang verteidigen und könnte so gegen den Zweitletzten der Super League zwei sogenannte Barragespiele austragen. Falls Winterthur gewinnt und Aarau daheim unerwartet Vaduz unterliegt, würden die Zürcher (sofern Schaffhausen bei einem Sieg in Lausanne nicht die bessere Tordifferenz vorweist) sogar direkt in die Super League aufsteigen.

Die ganze SCK-Tribünengegenseite plus Sektor C rechts wird deshalb mit Winterthur-Anhängern voll sein. Weil der SC Kriens als Veranstalter des Heimspiels die Verantwortung für die Sicherheit und die damit verbundenen Kosten übernehmen muss, hat man in Übereinkunft mit den eigenen Fans und dem FC Winterthur beschlossen, den Eintrittspreis für sämtliche Stehplätze von 15 auf 20 Franken zu erhöhen. Beispielsweise muss der SCK rund 1000 mit dem Zug anreisende FCW-Supporter via Bahnhof Luzern und VBL-Extrabusse nach Kriens chauffieren.

Kriens hat noch zwei kleine Nebenschauplätze beziehungsweise Einnahmequellen (als minime «Abstiegströsterli») im Auge: