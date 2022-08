Fussball Spektakel auf dem Gersag-Acker, Liganeuling Emmenbrücke verpasst Punktgewinn Der FC Emmenbrücke startet mit einer 2:3-Niederlage in die 1. Liga. Damit ist der Aufsteiger schlecht bedient.

Vladimir Orsolic versucht gegen die Solothurner Philippe Gersbacher und Hannes Hunziker (rechts) den Ball zu halten.

Der Anlass hatte einen historischen Anstrich, immerhin war es zwölf Jahre her, seit der FC Emmenbrücke letztmals ein 1.-Liga-Spiel bestritt. Damals, in der Saison 2009/10, trug auch der FC Luzern seine Heimspiele im Gersag-Stadion aus, die Swissporarena war in Entstehung. Emmenbrücke verschwand anschliessend tief im Regionalfussball, sank bis in die 3. Liga ab, ehe es 2018 den Turnaround einleitete. Am letzten Samstag eröffnete der frischgebackene Aufsteiger nun die 1.-Liga-Saison – und kassierte gegen Solothurn eine Ohrfeige, die wehtat. «Wir zahlten ordentlich Lehrgeld», bedauerte Trainer Meris Kazic.

Zwingend war die 2:3-Niederlage nämlich keineswegs. Die Emmenbrücker waren die bessere Mannschaft, zeigten auf einem Rasen in schlechtem Zustand eine spielerisch erstaunlich starke Darbietung, das befand auch Thomas Binggeli, Solothurns Chefcoach mit Vergangenheit als Assistenztrainer beim FCL:

«Emmenbrücke ist ein topmotivierter und spielerisch starker Aufsteiger. Akteure wie die Nummern 6, 10 und 17 genossen eine gute Ausbildung.»

Und mit Blick auf das Geläuf hielt er fest: «Das soll 1. Liga sein?»

Freigeister mit sorglosen Momenten

Die Spieler 6, 10 und 17 heissen Egzon Ramadani, Augustin Tanushaj und Bojan Malbasic. Sie stehen exemplarisch für die grösste Qualität der Emmenbrücker – eine auf Ballbesitz und gepflegtes Kombinationsspiel ausgelegte Fussballphilosophie. Bereits in der ersten halben Stunde generierte der Luzerner Traditionsklub fünf gute Torchancen, hätte mit mehr Konsequenz und Präzision im Abschluss die Partie vorentscheiden können. Dann zeigte sich die Kehrseite des offensiven Freigeists: Die Gastgeber riskierten in der Spielauslösung zu viel, gingen in der mittleren Zone sorglos mit dem Ball um, offenbarten Schwächen im Umschaltspiel nach hinten.

Und so kam es knüppeldick für Emmenbrücke, innerhalb von nur sechs Spielminuten kassierte es drei Treffer: Emmanuel Mast (40.), der frühere Europa-League-Spieler des FC St.Gallen, Marco Mathys (42.) und kurz nach der Pause Sofian Domoraud (46.) trafen praktisch ungehindert für ein Solothurn, das sich nach elf Abgängen und zehn Neuzuzügen erst finden muss. «Wir waren in dieser Phase nicht anwesend», stellte FCE-Trainer Kazic fest. Und Captain Ramadani merkte an:

«In der 2. Liga und der 2. Liga inter haben wir es uns erlauben können, während fünf Minuten zu schlafen. Jetzt aber dürfen wir nicht mehr einnicken.»

In der Folge war Emmenbrücke wieder hellwach, zeigte sich erneut von seiner kreativen Seite und hätte beinahe noch die Wende erzwungen. Malbasic (65.) und Arbenit Kameraj (75.) verkürzten auf 2:3, Elvis Bratanovic (86.) und Ramadani (88.) hatten sogar den Ausgleich auf dem Fuss, dann war Schluss und der punktelose Auftakt Tatsache. «Sehr unglücklich», sei es gelaufen, meinte Kazic, untröstlich war er aber nicht.

Emmenbrücke beklagt neun Absenzen

Ihm gefiel die Moral seines Teams und er erwähnte die neun Abwesenden, die er wegen Verletzungen und Ferienabsenzen zu beklagen hatte – darunter die erfahrenen Janko Pacar, Demerali Saliu und Joel Stephan. Alle werden in den nächsten Wochen zurückerwartet und so resümiert Kazic trotz Startniederlage zuversichtlich: «Wir sind 1.-Liga-tauglich.»