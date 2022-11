Internationales Turnier Dieser Sport bietet Spektakel im dreidimensionalen Raum Am Wasserturmcup in Luzern wird Rugby gespielt – unter Wasser und mit vollem Einsatz.

Die Spielerinnen und Spieler von zwei Teams kämpfen unter Wasser um den Ball. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 12. November 2022)

Ein lauter Schlachtruf steigt von der Wasseroberfläche zu den Zuschauerrängen empor. Ausgerüstet mit Taucherbrillen, Schnorcheln, Schwimmflossen und Badekappen mit Ohrenschützern machen sich die Spielerinnen und Spieler der SLRG Luzern bereit für ihren Einsatz gegen das Team UW-Rugby Bâle. Ein schallendes Hornsignal eröffnet das Spiel. Die Teams stossen sich kraftvoll vom Beckenrand ab und versuchen, den in der Mitte des Beckens in rund vier Metern Tiefe liegenden Spielball zu schnappen. Sofort bildet sich ein wildes Gerangel um das 3,5 Kilo schwere Spielgerät. Zwei Basler stürzen sich in drei Metern Tiefe auf eine Luzernerin, die den Ball mit viel Übersicht nach links zu ihrem Teamkameraden spielt, der ihn im gegnerischen Korb versenkt.

Nach knapp zwei Minuten Einsatz hieven sich die Spielerinnen und Spieler mit letzter Kraft aus dem Wasser und bleiben kurz erschöpft liegen. Sofort greifen die Wechselspielerinnen und -spieler mit einem Hechtsprung ins Geschehen ein. Luzern schrammt mehrmals knapp an weiteren Toren vorbei und gewinnt die Partie mit 1:0. «Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und haben uns den Sieg verdient», resümiert Felix Wahrenberger von der SLRG Luzern.

Livestream dank Unterwasserkameras

«Das beste Turnier im schönsten Becken Europas», wie der Wasserturmcup im Hallenbad Allmend von den Teilnehmenden gern beschrieben wird, versammelt zehn Teams aus Deutschland, Spanien, Italien, England und der Schweiz. Organisiert wird der Anlass, der seit 40 Jahren besteht, vom Unterwasser-Rugbyteam der SLRG Luzern. Die Zuschauenden verfolgen die Spiele dank Unterwasserkameras. Im Internet findet sich ein Livestream mit Kommentatoren. Turniersieger wird am Samstag der SSC Karlsruhe, Luzern erreicht Rang 5.

Unterwasserrugby ist körperlich und kognitiv eine Herausforderung und die einzige Sportart, die sich im dreidimensionalen Raum abspielt. Sechs Akteurinnen und Akteure aus zwei Teams sind gleichzeitig im Wasser, die Positionen und Aufgaben sind klar verteilt. Der mit Salzwasser gefüllte und dadurch sinkende Ball soll im Korb des Gegners versenkt werden, der sich am Boden des gegenüberliegenden Beckenrands befindet. Treten, Schlagen oder gar Angriffe auf Kopf und Hals sind verboten. Attackiert werden darf nur jene Person, die gerade am Ball ist. Ein Tauchgang dauert ungefähr 20 Sekunden, danach heisst es: kurz Luft schnappen und wieder abtauchen. Dadurch entfacht das Spiel eine grosse Dynamik. Verletzungen gibt es dank der dämpfenden Wirkung des Wassers praktisch nie.

Die Spieler warten auf ihren Einsatz im Hallenbad Allmend. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 12. November 2022)

Deborah Morgenstern von der SLRG Luzern nahm kürzlich an der Europameisterschaft der Frauen teil. «Es ist eine sehr grosse Ehre, die Schweiz zu vertreten», sagt sie. Als Team könne man viel erreichen, auch wenn das höchste Level auf internationaler Ebene noch einmal etwas anderes sei. Die Spielerinnen und Spieler der SLRG wollen ihren Sport noch mehr nach aussen tragen, den Bekanntheitsgrad erhöhen und sich für weitere Teams in der Schweizer Liga engagieren. Neuinteressierte sind deshalb sehr willkommen.