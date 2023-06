Sport Schwarzenberg hat keinen Fussballclub – und wird trotzdem Schweizer Meister Die Schüler der 6. Klasse Schwarzenberg haben den Credit Suisse Cup im St.-Jakob-Park in Basel gewonnen. Ein bemerkenswerter Erfolg – hat doch die Gemeinde am Fusse des Pilatus gar keinen Fussballclub.

Die Jungs der 6. Klasse der Schule Schwarzenberg gewinnen den Credit Suisse Cup 2023. Bild: PD

Als Sieger der Luzerner Vorausscheidung reisten die Jungen der 6. Klasse des Schulhauses Schwarzenberg mit breiter Brust an das nationale Finalturnier in den St.-Jakob-Park nach Basel. Bereits der Sieg am Luzerner Turnier war ein toller Erfolg für die Schwarzenberger, gibt es in der Gemeinde doch keinen Fussballclub.

Am Finalturnier nahmen die jeweiligen Siegerinnen und Sieger der Vorausscheidungen der jeweiligen Kantone teil. Gespielt wurden elf Minuten mit sechs Spielern und fliegenden Wechseln. Die Schwarzenberger setzten sich in der Vorrunde in sechs Spielen gegen Teams aus den Kantonen Obwalden, Aargau, Wallis, Schwyz, Uri und dem Fürstentum Liechtenstein durch. Nur das Spiel gegen die Walliser aus Collombey ging knapp verloren.

Entscheidung erst im Penaltyschiessen

Den Einzug ins Final sicherten sich die Schwarzenberger mit einem 3:1-Sieg gegen das Team aus Herisau im Halbfinal. Im Final wartete die Waadtländer-Mannschaft aus Vallorbe auf die acht jungen Luzerner.

Bei prallem Sonnenschein und über 31 Grad entwickelte sich ein spannendes Spiel. Schwarzenberg ging nach 11 Minuten in Führung, Vallorbe glich jedoch praktisch im Gegenzug aus. Bis zum Abpfiff kämpften die beiden Finalisten mit vollem Einsatz, ein Tor fiel aber nicht mehr. Das anschliessende Penaltyschiessen wurde zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit. Nach fünf Schützen war auch das Penaltyschiessen ausgeglichen, sodass weitere Spieler antreten mussten.

Schlussendlich endete das dramatische Elfmeterschiessen mit 9:8 für die jungen Luzerner. Damit sind die Jungs aus Schwarzenberg das beste Team der Jungen der 6. Klasse in Schweiz. Obwohl die Gemeinde selbst nicht mal über einen Fussballclub verfügt. Was nicht ist, kann ja aber noch werden. (sfr)