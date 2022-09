Leichtathletik Sprung ins kalte Wasser: An einen Rekord durfte Fabio Küchler nie denken Am Mehrkampf-Meeting in Hochdorf trotzt der Rothenburger U20-Zehnkämpfer Fabio Küchler dem garstigen Wetter.

Aufstrebender Athlet: Fabio Küchler (18). Bild: Hanspeter Roos

7000 Punkte, diese Grenze hatte sich Fabio Küchler zugetraut. Doch mit dem angekündigten Wetter, der Nässe und Kälte, erwies sich dieses ambitiöse Vorhaben am Mehrkampf-Meeting in Hochdorf schon im Voraus als unrealistisch. Der 18-jährige, aufstrebende Athlet stellte sich aber erfolgreich auf die neuen Umstände ein. Und nach den zehn Disziplinen durfte er festhalten:

«Mir gelangen trotz dem Wetter einige sehr erfreuliche Leistungen.»

Gleichzeitig aber sagte er selbstkritisch: «Einiges klappte überhaupt nicht.»

Alles konnte auch kaum klappen, lässt sich aus Aussensicht sagen. Als krass erwiesen sich etwa Hoch- und Stabhochsprung: Jedes Landen war verbunden mit dem Eintauchen in eine mit Kaltwasser durchtränkte Sprungmatte. Fabio Küchler versuchte, sich darauf einzustellen. Es gelang mässig:

«Beim Hochsprung fand ich keinen Rhythmus und beim Stabhochsprung hatte ich technisch zu kämpfen.»

Mit 1,75 respektive 3,90 m blieb er deutlich unter seinen Zielen und verlor entsprechend Punkte.

U20-EM ist Highlight im nächsten Jahr

6696 Punkte totalisierte der Rothenburger am Schluss. «Klar wäre ich gerne auf eine etwas höhere Punktzahl gekommen», resümierte er, «aber die 7000 Punkte waren bei diesen Bedingungen unmöglich.» Hinzu kam nämlich, dass das Wetter den Energie- und Wärmehaushalt ständig forderte. Aber – und das zeichnet einen Athleten wie Küchler aus – nur mit dem Wetter wollte der aufstrebende Mehrkämpfer seine verpasste Steigerung nicht erklären. «Man kann auch so performen», meinte er. Er bewies dies im Hürdensprint (14,09 s), im Kugelstossen (12,71 m) oder im Diskuswerfen (37,40 m). Persönliche Bestleistungen realisierte Küchler in diesen Disziplinen. Und ebenfalls ein Indiz für seine positive Entwicklung: In der Hälfte aller Disziplinen schnitt er besser ab als bei seinem persönlichen Rekord (6745 Punkte) vor gut einem Monat.

Dies berechtigt zu Optimismus im Hinblick aufs nächste Jahr. Nach einer vierwöchigen Pause will Fabio Küchler motiviert mit dem Neuaufbau beginnen. Er steuert die U20-EM im nächsten Sommer an – wobei er eine Frage offen lässt: im Zehnkampf, über 110 m Hürden oder eventuell gar in beidem. «Mein Ziel ist es, ans Jahr 2022 anzuknüpfen», sagt er.

Auch Fahr und Deillon überzeugen

Neben Fabio Küchler sorgte bei den Elite-Frauen Annina Fahr (TV Unterstrass) – ja, die erfolgreiche 4×400-m-Staffelläuferin an der WM und EM – mit ihren 5477 Punkten im Siebenkampf für ein erstaunliches Ergebnis. Dies lässt sich auch von U18-WM-Teilnehmer Cédric Deillon (TV Teufen) und seinen 6860 Punkten im Zehnkampf sagen.