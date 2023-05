Squash Warum Kriens zwei Teams in der NLA stellt Pilatus Kriens setzt weiterhin auf zwei Teams in der höchsten Spielklasse – obwohl sie nicht erfolgreich sind.

Die Gelegenheit ist günstig, künftig besser klassiert zu sein. Auf dem Plätzen 7 und 8 haben die Squash-Teams aus Kriens die abgelaufene NLA-Meisterschaft beendet. Von zusammengezählt 28 Begegnungen entschieden Pilatus Kriens und Panthers Kriens bloss vier für sich. Prompt belegten die Auswahlen die beiden letzten Plätze. Die Qualifikation für die Playoffs um den Gewinn des Meistertitels verpassten die Equipen deutlich: Es fehlten 15 und 19 Punkte.

Squasher Cédric Kuchen, die Nummer zwei von Pilatus. Bild: Stefan Kleiser

Doch Schweizer Meister Grabs und Schlieren werden künftig keine Mannschaft mehr stellen. Im einen Verein zieht sich der Sponsor zurück, im anderen herrscht Unklarheit über die Spielstätte, die einer Wohnüberbauung weichen muss. Es waren Vereine, die zahlreiche ausländische Verstärkungsspieler engagiert hatten. «Das ist die Chance für andere Klubs, vorne mitspielen zu können, ohne viel Geld ausgeben zu müssen», erklärt Ernst Roth, der Präsident von Swiss Squash.

In der Nationalliga B nicht gefordert

Doch die Krienser planen keinen Sprung nach vorne. «Der Titelgewinn stand für uns nie im Vordergrund», erklärt Klubpräsident Remo Handl. «Wir sind ein Ausbildungsverein, der allen die Chance geben will, auf gutem Niveau Matchpraxis zu sammeln.» Daher stellt der Verein weiter zwei Teams in der höchsten Liga. «Jeder unserer Spieler, der fähig ist, in der Nationalliga A zu spielen, soll bei uns auch in der Nationalliga A spielen können.»

Aber haben alle NLA-Squasher aus Kriens das nötige Niveau? Ja, findet Handl und erzählt von der Spielzeit 2017/18. Eine Saison vorher stellte Kriens drei Teams in der NLA, die Pythons Kriens stiegen in die NLB ab. «Wir waren ein Jahr unten und haben in der ganzen Saison 50 Punkte verloren, so gross war der Leistungsunterschied zwischen den Ligen.» Ein Blick in die Statistik zeigt zwar: Die Pythons gewannen 1944 und verloren 919 Punkte. «Aber gefühlt waren es nur 50 Punkte», schmunzelt Handl. «Du bist nach Allschwil gereist und wusstest: Du musst nicht Vollgas geben, um zu gewinnen.»

Wäre die Rangierung besser, wenn die fünf besten Krienser Squasher fürs Team Pilatus antreten würden? «Wir haben bereits ein stärkeres und ein schwächeres Team», sagt Cédric Kuchen, die Nummer zwei von Pilatus. «Wir wären nicht stärker. Oder nur ein wenig.» Spitzenspieler Nils Rösch meint: «Wir wären dann an der Grenze zu den Playoffs.» Aber er verdanke dem Klub vieles, «ich würde das nie fordern».

Erste Junioren sind bald konkurrenzfähig in der NLA

Pilatus Kriens habe immer das Ziel, die Playoffs zu erreichen, betont Handl. Da der Meistertitel aber unmöglich zu gewinnen war, habe die Konzentration der besten Squasher im einen Team zuletzt «keinen Sinn gemacht, und so haben wir auf das andere geschaut, nämlich dass möglichst alle gute Spiele haben». Und dass niemand auf Position drei oder vier nicht gefordert ist.

«Natürlich wäre es cooler, wenn wir in die Playoffs kommen könnten», findet Rösch. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis das wieder möglich ist. Im Herbst werden rund 20 Juniorinnen und Junioren entweder das Sportgymnasium oder die Sport-Sek besuchen oder eine Sport-Lehre absolvieren. Die stärksten Nachwuchssquasher spielten letzte Saison in der NLB. «Im Verhältnis zu ihrem Alter sind sie sehr gut», urteilt ihr Trainer Cédric Kuchen. Sie alle sind U15-Junioren. «In einem Jahr werden sie in der Nationalliga A konkurrenzfähig sein.»