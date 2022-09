Handball Hoher Sieg: Start nach Mass für den BSV Stans Der BSV Stans startet mit einem 39:27-Sieg gegen Birsfelden furios in die NLB-Saison. Nun kommt es zum Derby in Emmen.

Der Kroate Ivan Medic feiert einen gelungenen Einstand. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 4. September 2022)

Es ist nur eine Momentaufnahme, doch sie lässt sich sehen: Der BSV Stans ist nach dem ersten NLB-Wochenende doppelter Tabellenführer, steht sowohl in der sportlichen als auch in der Zuschauerrangliste ganz oben. Ausschlaggebend hierfür ist der 39:27-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Birsfelden vor 485 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Eichlihalle.

«Ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir freuen uns, sind auch etwas überrascht, was schon alles funktioniert hat. Wir bleiben aber auf dem Boden, erst ein Spiel ist gespielt»,

resümierte der Stanser Trainer Ralf Stojan.

Die Nidwaldner gingen nur mit einer personellen Veränderung in die neue Saison, anstelle des pausierenden Basil Gnos konnte Ivan Medic für den linken Aufbau und das Abwehrzentrum verpflichtet werden. Der 23-jährige Kroate feierte dabei einen Einstand nach Mass, traf gegen Birsfelden aus elf Versuchen zehn Mal. Sicherlich profitierte er auch davon, dass von ihm in der Schweiz kaum Videomaterial besteht, sein letzter Verein war Zrinjski Mostar in Bosnien. «Die Jungs haben für ihn gespielt, das hat gut gepasst. Wir sind froh, haben wir ihn», bemerkte Stojan.

Kuster bringt Emotionen rein

Die Partie war bereits nach neun Minuten entschieden, 8:2 führte Stans, als der gegnerische Coach ein erstes Time-out nahm. An der Überlegenheit des Gastgebers änderte sich auch danach nichts, zu schnell war das Angriffsspiel, zu stabil die 6:0-Defensive, in der Nando Kuster in den Innenblock zurückkehrte. Aufgrund einer Schulterverletzung und eines Handgelenkbruchs bestritt er seit Dezember 2021 nur zwei Partien, nun brachte er mit seinen Emotionen wieder ein wichtiges Element ins Stanser Kollektiv. «Was er diesbezüglich etwas zu viel macht, tun die anderen zu wenig, und so gleicht es sich aus. Nando ist eine Leaderfigur», so Trainer Ralf Stojan.

Ob der siebte Platz aus der vergangenen Spielzeit übertroffen werden kann, muss sich erst noch weisen.

«Birsfelden war ein Gegner von unserer Kragenweite, wir haben einen Schritt vorwärts gemacht, es war aber nicht Wädenswil/Horgen oder Genf»,

erklärte Stojan mit Blick auf die NLB-Spitzenmannschaften. Zunächst gilt der Fokus nun aber der unmittelbaren Zukunft – und die hält am kommenden Samstag ein Highlight bereit: Die Stanser gastieren bei Aufsteiger Emmen zum Derby (18 Uhr, Rossmoos).

Die Emmer stellen eine junge, talentierte Truppe, die mit Neuzuzug Filip Gavranovic eine grosse Persönlichkeit in seinen Reihen weiss. Der Kreisläufer und Abwehrstratege stand bis im letzten Frühjahr als Captain beim QHL-Klub Kriens-Luzern unter Vertrag, aufgrund langwieriger Beschwerden im Beckenbereich wurde sein Vertrag aufgelöst. In Emmen ist Gavranovic schmerzfrei am Werk und dürfte mit seinen Qualitäten eine grosse Hilfe sein. «Wir erwarten einen Hexenkessel, das wird kein normaler Match», sagt der Stanser Trainer Stojan, der vom Potenzial der Emmer angetan ist: «Ich sehe sie nicht als Absteiger.»