Stoos-Schwinget Der eine verfährt sich, der andere schläft schlecht: Fünf Schwinger, die auf dem Stoos Geschichte schrieben Am Sonntag beginnt mit dem Stoos-Schwinget die Saison der Bergkranzfeste. Fünf frühere Sieger blicken auf besondere Momente zurück.

Philipp Laimbacher (40)

Philipp Laimbacher (Mitte) ist mit fünf Titeln die Nummer 2 in der Stoos-Geschichte hinter Karl Meli. Bild: Corinne Glanzmann (9. 6. 2014)

Stoos-Schwinget 2002. Ein junger selbstbewusster Schwinger aus Schwyz steht zum ersten Mal überhaupt bei einem Bergfest am Start. Er heisst Philipp Laimbacher, ist 19-jährig und hat vor keinem Angst. Auch nicht vor Nöldi Forrer, der im Sommer zuvor Schwingerkönig wurde. Im 2. Gang legt Laimbacher den König mit einem kräftigen Kurz auf den Rücken. «Dieser Gang blieb mir besonders in Erinnerung», sagt Laimbacher rückblickend.

Fünf Jahre später, 2007, gewinnt er das Fest zum ersten Mal. Mit insgesamt fünf Titeln ist er hinter Karl Meli (8) erfolgreichster Schwinger der Stoos-Geschichte. Laimbacher gehört dem Mythenverband an, der das Fest veranstaltet. «Du gehst am Freitag aufstellen, am Sonntag schwingst du vor Heimpublikum, es ist sehr motivierend», sagt er. Besonders speziell waren die Jahre 2007 und 2008. In beiden Jahren wird er mit seinem Bruder Adi Co-Sieger.

Bei seinem letzten Sieg 2015 muss er gegen den aufstrebenden Joel Wicki antreten. «Joel war damals schon recht stark. Ich war zwar ein alter Fuchs, aber ich musste mich 200-prozentig konzentrieren, damit ich nicht selbst flog», erzählt er. Laimbacher blieb standhaft und bezwang Wicki. «Zwei Jahre später kam aber die Retourkutsche», sagt er. 2017 verliert er am selben Tag gleich zweimal gegen Wicki, im 4. Gang und im Schlussgang.

Joel Wicki (26)

Die Retourkutsche von Joel Wicki: 2017 bezwingt er Philipp Laimbacher im Schlussgang. Bild: Urs Flüeler/Keystone (11. 6. 2017)

Der Schwingerkönig setzte schon als Teenager Akzente auf dem Stoos. 2015 drang er als 18-Jähriger bis in den Schlussgang vor. Das Publikum staunte vor allem, als er im 5. Gang Martin Grab, eine Legende des Schwingsports, auf den Rücken legte. Wicki sagt: «Wenn ich an den Stoos denke, kommen mir Gänge gegen Philipp Laimba­cher, Martin Grab oder Stefan Burkhalter in den Sinn. Das war schon speziell, gegen solche Grössen anzutreten.»

2017 triumphiert der Sörenberger schliesslich zum ersten Mal auf dem Stoos – mit sechs Siegen in Folge. Auch 2019 läuft es wie am Schnürchen. Sechs Siege, keine Unsicherheiten. 2021 folgt sein wohl speziellster Sieg. Wegen der Pandemie wird das Bergfest ins Tal verlegt und findet in Ibach auf der Sportanlage statt. Wicki muss sich gegen Berner Spitzenschwinger wie Matthias Aeschbacher und Fabian Staudenmann behaupten. Im Schlussgang bezwingt er Sven Schurtenberger. «Da fehlte das Publikum. Aber wir waren einfach froh, dass wir wieder Wettkämpfe hatten», sagt Wicki.

Aeschbacher könnte auch am Sonntag wieder zum Gegner werden. Im 1. Gang wäre Wicki auf Kilian Wenger getroffen. Ein Duell, das es seit 2018 nicht mehr gegeben hat. Das Aufeinandertreffen der beiden Könige fällt nun ins Wasser. Wenger musste sich kurzfristig abmelden.

Nöldi Forrer (44)

Zwei Nordostschweizer im Stoos-Schlussgang: Nöldi Forrer (links) gewinnt gegen Verbandskollege Daniel Bösch. Bild: Walter Bieri/Keystone (10. 6. 2012)

An den verlorenen Gang 2002 gegen den jungen Philipp Laimbacher erinnert sich Nöldi Forrer gut. «Ich muss dazu aber sagen, dass ich mit lädiertem Knie antreten musste und das Fest später abgebrochen habe», sagt Forrer. Auf dem Stoos sei er grundsätzlich gerne angetreten. «Aber manchmal war es da so neblig, da sahen die Zuschauer kaum bis zum Platzrand.»

Einmal hat sich der Toggenburger auf der Anreise verfahren. Eigentlich wollte er Richtung Muotathal zur Standseilbahn. Stattdessen ist er in Morschach bei der Talstation der Luftseilbahn gelandet. Dort warteten bereits unzählige Leute. «Eine Stunde lang bin ich angestanden. Als es immer noch nicht vorwärtsging, musste ich tatsächlich vordrängeln. Das war etwas peinlich. Ich hätte aber sonst den ersten Gang verpasst», erzählt er.

Seine beiden Stoos-Siege holte Forrer 2003 und 2012. Bei seinem letzten Sieg wurde der Schlussgang zu einer Nordostschweizer Angelegenheit. Forrer trat gegen Daniel Bösch an. Bei einem Gestellten hätte der Schwyzer Christian Schuler geerbt. Forrer: «Vor dem Gang kam der Technische Leiter zu uns und sagte: ‹Wenn ihr stellt, gewinnt keiner von euch.› Ich habe ihm dann nur entgegnet, dass er keine Angst haben müsse.» Forrer hielt Wort. Und bezwang Bösch in der letzten Minute des Schlussgangs mit Schlungg.

Lario Kramer (24)

Sensationssieger: der Freiburger Lario Kramer. Bild: Urs Flüeler/Keystone (10. 6. 2018)

Die Südwestschweizer Equipe hat 2018 nur Aussenseiterchancen auf dem Stoos. Innerschweizer und Berner sind die haushohen Favoriten. Am Mittwoch vor dem Fest rutscht Lario Kramer ins Südwestschweizer Aufgebot, weil einer seiner Teamkollegen Forfait geben muss. Kramer ist 19-jährig und hat noch keinen Kranz an einem Bergfest gewonnen. Vom Kollegen erbt er nicht nur den Startplatz, sondern auch das Hotelzimmer in Schwyz.

«Ich habe schlecht geschlafen vor dem Fest», erzählt Kramer rückblickend. Die Voraussetzungen hätten besser sein können. Am Wettkampftag ist es drückend heiss auf dem Stoos. Doch dem jungen Freiburger gelingt ein denkwürdiges Fest. Er wird zum Sieger, es ist vielleicht die grösste Sensation in der Stoos-Geschichte. Kramer kann heute noch alle Gegner und Resultate auswendig aufzählen. «Im 5. Gang hatte ich Marco Reichmuth. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich mit einem Sieg in den Schlussgang kommen würde.» Er bezwingt Reichmuth platt und besiegt dann auch Marcel Bieri im Schlussgang.

«Der Titel hat hohe Wellen geschlagen. Von den Emotionen her war es das Highlight meiner bisherigen Karriere», sagt Kramer. Mittlerweile ist er zweifacher Eidgenosse. Die Innerschweiz scheint ihm besonders zu liegen. 2022 gewinnt er auch das Urner Kantonale.

Eugen Hasler (57)

Eugen Hasler 2001 auf dem Stoos als Zuschauer. Bild: Erhard Gick (17. 6. 2001)

Zweimal wurde Eugen Hasler Stoos-Sieger. Und dennoch sagt der Schwyzer aus Galgenen: «Es war nicht unbedingt mein Fest.» Den Titel verpasste er eben auch dreimal denkbar knapp. 1992, 1993 und 1997 stand er im Schlussgang und ging trotzdem nicht als Sieger nach Hause. 1993 war eine Neuauflage des Eidgenössischen Schlussgangs von Stans 1989. Wieder stand Hasler dem Berner Adrian Käser gegenüber – und erneut verlor er.

An seine Siege von 1991 und 1995 kann sich Hasler nicht mehr richtig erinnern. «Jesses. Keine Ahnung. Ich weiss nicht mal mehr, welche Gegner ich hatte», sagt er und stellt eine Gegenfrage: «Wissen Sie, wie viele Schwingfeste ich in meiner Karriere bestritten habe?»

Hasler bestritt mindestens unzählige Schwingfeste. In den Bergen war auf ihn immer Verlass. 13 Siege bei Bergfesten häufte er in seiner Laufbahn an. Fünf davon auf dem Brünig, wo er gemeinsam mit Martin Grab und Ruedi Hunsperger den Rekord hält.

Am Sonntag wird Eugen Hasler nicht auf dem Stoos als Zuschauer dabei sein. «Ich bin im Allgemeinen nicht mehr so viel an Schwingfesten anzutreffen. Ausserdem gehe ich gerne aufs Velo an Sonntagen.» Involviert ist er beim Eidgenössischen 2025 in Mollis. Als Teil des Organisationskomitees verantwortet er den Bereich «Sport».