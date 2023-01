Basketball Swiss Central kassiert Rekordpleite vor eigenem Publikum Die 43:121-Heimniederlage gegen Fribourg ist der sportliche Tiefpunkt der Saison von Swiss Central Basketball.

Trevion Lamar (links) versucht sich gegen Fribourgs Defensive durchzusetzen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. Januar 2023)

Unter den rund 400 Zuschauenden, die am Mittwochabend den Weg in die Staffeln-Halle fanden, befand sich auch Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli. Und für einen klitzekleinen Augenblick schien sich der prominente Gast, der gestern sein erstes Basketballspiel miterlebte, tatsächlich als Glücksbringer zu erweisen: Es war SCB-Captain Stan Leemans, der sein Team nach 20 Sekunden in Führung brachte. Es sollte der erste und zugleich letzte Lichtblick der Partie sein.

Was danach folgte, war eine Freiburger Machtdemonstration sondergleichen. Nach dem ersten Viertel lautete das Score 13:28, zur Halbzeit 20:61. Wer erwartete oder hoffte, die Gäste würden in der zweiten Halbzeit mit angezogener Handbremse auflaufen, irrte sich. Und zwar gewaltig: Fribourg agierte in einer Intensität, als stünde die längst entschiedene Partie noch immer auf Messers Schneide.

Eine waschechte Demütigung für Swiss Central

Dass Olympic-Coach Petar Aleksic seine Spieler auch beim Stand von 32:82 für einen Ballverlust zusammenstauchte, spricht Bände. Und eigentlich ist es ja auch klar: Beim Ligakrösus verdient jeder einzelne – vom Bankwärmer bis zum Assistenztrainer – sein Geld mit Basketball. Nur logisch also, dass der ultra-ehrgeizige Coach von seinen Spielern immer das Maximum fordert. Nebst vier starken Ausländern kann der Titelverteidiger auch auf die Dienste von sechs aktuellen oder ehemaligen Nationalspielern zählen. Sie alle warfen aussergewöhnliche 74 Prozent von der Dreipunktelinie (20 von 27). Und SCB? Zwei von 15.

Es gab Zeiten und Spiele, in denen es Swiss Central gelang, Fribourg zuhause herauszufordern, ja dem Gegner gar gefährlich zu werden. Gestern war dies nicht der Fall. Im Gegenteil: Die Partie grenzte an eine sportliche Vernichtung, an eine waschechte Demütigung. Zwischen den beiden Teams lagen nicht nur Klassen, sondern Welten. «Dieses Spiel repräsentiert nicht das, was Swiss Central in den vergangenen zwölf Jahren leistete» sagte SCB-Ehrenpräsident Noldi Huber irgendwann im Laufe des Abends zu Stadtpräsident Züsli. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Dylan Schommer zwei Minuten vor Schluss in die Luft stieg und mit einem spektakulären Dunking seinen fünfzehnten Punkt für Swiss Central erzielte. Es war ein kleines Lebenszeichen, dass sich die SCB-Fans wohl das ganze Spiel über gewünscht hatten.

NLA Männer, 13. Runde: Swiss Central – Fribourg Olympic 43:121. Starwings Regio Basel – Lugano 84:98. Boncourt – Massagno 81:104. Monthey-Chablais – Nyon 82:84 n.V. Genève – Vevey 85:78. – Rangliste: 1. Massagno 12/22. 2. Fribourg 12/18. 3. Genève 12/16. 4. Vevey 12/16. 5.Neuchâtel 11/12. 6. Boncourt 12/10. 7. Lugano 12/10. 8. Starwings 12/10. 9. Monthey-Chablais 12/8. 10. Nyon 11/6. 11. SCB 12/2.



Swiss Central – Fribourg 43:121 (21:60)

Staffeln. – 400 Zuschauende. – SCB: Lamar (13), Mitrovic (1), Karacsony, Schommer (17), Jusovic (2), Domingos, Obim (2), Zimmermann, Leemans (4), Schärer (2), Roche (2).