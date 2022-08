Swiss City Marathon 2022 Neue Streckenführung – neues Startprozedere Für die Läuferinnen gibt es bei der 15. Austragung des Marathons in Luzern am 30. Oktober zwei Neuheiten. Und: Bereits 4000 Teilnehmer haben sich angemeldet.

Start zum Marathon auf der Haldenstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Neu wird der Wendepunkt der Marathonstrecke von der Haldenstrasse um rund 3,1 Kilometer zum Zuschauer-Hotspot Luzernerhof bei der Hofkirche vorverlegt. «Die bisherige Wende in Sichtdistanz zum Ziel war für die Marathonläuferinnen und -läufer nie ganz einfach. Kurz vor dem Ziel mussten sie sich für die zweite Runde neu motivieren», erklärt Reto Schorno, Geschäftsführer des Swiss City Marathons.

Reto Schorno, Geschäftsführer des Swiss City Marathon.

Weil sich die Strecke des Marathons dadurch verkürzt, werden die Teilnehmenden auf der ersten Runde in der Gemeinde Horw einen neuen Streckenabschnitt von 3,1 Kilometer in Richtung Hergiswil zurücklegen. Dazu wird ein Teil der Kantonsstrasse sowie Teile der Altsagenstrasse in Horw für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Strecke für Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons sowie des Cityruns (10 Kilometer) bleibt wie in den Vorjahren gleich.

Neuer Block für die Ersten

Gleichzeitig gibt es ein neues Startsystem. Ambitionierte Läuferinnen und Läufer erhalten neu die Möglichkeit, in einem exklusiven «Performance Block» um 8.30 Uhr als Erste auf die Strecke zu gehen. Direkt anschliessend an den neuen Block werden die Marathon-Teilnehmenden in fünf einzelnen Blöcken auf die Strecke geschickt. Das Gros der Halbmarathon-Läufer startet zwischen 10 und 12 Uhr. Wie in der Vergangenheit werden hier wieder Blockstarts eingesetzt, wobei die Starts über eine deutlich längere Zeitdauer erfolgen.

Maratholino neu innerhalb des Verkehrshauses

Nach einem zweijährigen, covidbedingten Verzicht auf den Kinderlauf findet der Maratholino in diesem Jahr wieder statt. Die Strecke von 195 Meter werden die Kleinsten neu innerhalb des Verkehrshauses laufen, wie die Veranstalter mitteilen. Damit können sie neu ins offizielle Ziel laufen.

Die Organisatoren des Marathons dürfen sich auf dem Weg zur 15. Austragung am 30. Oktober über ein grosses Interesse freuen. «Die Lust auf Bewegung ist zurück», sagt Schorno. Über 4000 Anmeldungen seien bereits eingegangen. «Die Anmeldezahlen sind sehr erfreulich und bewegen sich damit wieder im Bereich der Jahre vor der Pandemie.»