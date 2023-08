Swiss League Der EV Zug leiht Rémi Vogel erneut an La Chaux-de-Fonds aus In der vergangenen Saison holte der EVZ Verteidiger Rémi Vogel für die Playoffs zurück. Jetzt wird der 21-Jährige wieder nach La Chaux-de-Fonds in die Swiss League ausgeliehen.

Rémi Vogel spielt ab sofort wieder in der Swiss League. Bild: Philipp Hegglin

Der EVZ leiht Verteidiger Rémi Vogel bis auf Weiteres an den HC La Chaux-de-Fonds in die Swiss League aus. Das teilt der Klub am Dienstagnachmittag mit. In der vergangenen Saison kam der 21-jährige Verteidiger in 15 Meisterschafts- und 11 Playoff-Spielen für die Zuger zum Einsatz und erzielte dabei je ein Tor und einen Assist. Bereits im Januar dieses Jahres wurde Vogel an den HC La Chaux-de-Fonds ausgeliehen, um beim Top-Team der Swiss League wertvolle Spielerfahrung zu sammeln. Aufgrund von diversen Ausfällen in der Defensive des EVZ wurde Vogel für die Playoffs zurückgeholt.

«Wir haben derzeit zehn Verteidiger im Team, welche im Training um Einsatzzeit in den Vorbereitungsspielen kämpfen. Das ist einerseits herausfordernd für die Mannschaft, aber auch für die Spieler», erklärt General Manager Reto Kläy in der Mitteilung. «Wir möchten Rémi deshalb die Chance bieten, bei La Chaux-de-Fonds sowohl in den Trainings als auch den Spielen sein Potenzial zeigen zu können.»

Vogel wird bereits am Dienstag im Testspiel gegen den HC Lugano für La Chaux-de-Fonds im Einsatz stehen. (cza)