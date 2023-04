Tennis Doppelsieg am Future-Turnier in Spanien: Noah López feiert seinen ersten Titel Im Einzel will es noch nicht klappen, im Doppel läuft es dem Ballwiler wesentlich besser.

Der 21-jährige Ballwiler Noah Lopez. Bild: Pius Amrein

Beim mit 15 000 Dollar dotierten Future-Turnier in Telde (Spanien) schied Noah López (ATP 1089) im Einzel nach überstandener Qualifikation in der Startrunde des Haupttableaus gegen den Spanier Benjamin Winter Lopez (ATP 707) mit 5:7, 4:6 aus. Besser lief es dem 21-jährigen Ballwiler im Doppel: Zusammen mit dem Bulgaren Leonid Sheyngezikht (22, ATP 989) erreichte die Nummer 2 der Zentralschweiz zum zweiten Mal nach 2022 (Benicarlo/Spanien) den Final eines internationalen Turniers. Gegen das deutsche Doppel Lewie Lane (ATP 1194)/Kai Lemstra (973) siegten die als Nummer 4 gesetzten López/Sheyngezikht in einer engen Partie mit 7:5, 6:7 (4:7), 10:8 und zeigten dabei Nervenstärke: Sie lagen im Champions-Tiebreak mit 2:5 hinten, konnten sich danach aber trotzdem noch als Titelgewinner feiern lassen. «Ja, das ist sehr schön. Das war eine gute Woche für mich», freute sich Noah López über seinen ersten Titel. Der Luzerner schaut aber bereits wieder voraus: «Jetzt muss mir das auch im Einzel gelingen.»

Die nächste Chance bietet sich ihm bereits in dieser Woche erneut in Telde, wo ein weiteres 15 000-Dollar-Turnier auf dem Programm steht. Das bisherige Bestresultat im Einzel datiert vom 5. März 2022. Damals musste López (ATP 2162) im Halbfinal des 15 000-Dollar-Turniers von Torello (Spanien) gegen den späteren Turniersieger Imanol Lopez Morillo (ATP 649, Spanien) beim Stand von 0:3 verletzungsbedingt aufgeben. Nach einer zwischenzeitlichen Baisse ist López in der Weltrangliste aus den Top 1000 herausgefallen, nachdem er am 5. Dezember 2022 so gut wie noch nie zuvor klassiert war (ATP 925). Als längerfristiges Ziel hat er sich ein Ranking zwischen 500 und 600 gesetzt.