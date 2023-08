Tennis Gleich zwei Luzerner kämpfen um den NLA-Titel Die Finalrunde im Interclub-Tennis findet am Wochenende im TC Allmend Luzern statt.

Adam Moundir und Noah López Bilder: LZ

Nach dem ATP-125-Challenger-Turnier in Zug vor drei Wochen kommen die Zentralschweizer Tennisfans gleich nochmals in den Genuss von hochklassigem Sport. Auf der Anlage des TC Allmend Luzern werden am kommenden Samstag (Halbfinals) und Sonntag (Finals) die NLA-Titel der Männer und Frauen im diesjährigen Interclub vergeben. Nach der Gruppenphase, die am 1. August ­begann und am Dienstag abgeschlossen wurde, stehen die Halbfinalpaarungen fest: Genève E.V. – Seeblick Zürich und Froburg Trimbach – CT Neuchâtel bei den Männern sowie Dählhölzli BE – Mail NE und Froburg Trimbach – Grasshopper ZH bei den Frauen.

In Luzern werden viele Spielerinnen und Spieler zu sehen sein, die zur Schweizer Spitze gehören. Dazu kommen ausländische Verstärkungen, die das ganze Paket abrunden und damit internationales Spitzentennis garantieren. Was besonders erfreulich ist: In diesem illustren Feld stehen auch zwei Luzerner. Adam Moundir kämpft für den Gruppensieger Genève E.V. um den NLA-Titel, Noah López für CT Neuchâtel.

Moundir und López überzeugen

Adam Moundir (N2.17) schätzt die Titelchancen für alle vier Mannschaften etwa gleich ein. «Im Interclub ist es unmöglich vorherzusagen, wer gewinnen wird. Zunächst sind wir mal froh, dass wir uns für die Halbfinals qualifiziert haben. Aber dank unserem starken Teamspirit glauben wir daran, den Titel zu holen», sagt der 28-jährige schweizerisch-marokkanische Doppelbürger, der in der Weltrangliste auf Platz 843 steht. Der 21-jährige Ballwiler Noah López (N2.26) zählt seine Equipe nicht zu den Favoriten. Trotzdem sind natürlich auch die Neuenburger zu beachten. «Wir haben eine gute Mannschaft und wir können jeden Gegner schlagen», sagt die Nummer 951 der Weltrangliste.

In den Gruppenspielen überzeugten Moundir und López, die Nummern 1 und 2 der Zentralschweiz, in ihren Einzelpartien gleichermassen mit je vier Siegen und nur einer Niederlage. Die beiden sind zudem beim TC Allmend Luzern Teamkollegen im NLB-Interclub. Und damit ist diese NLA-Finalrunde für sie natürlich etwas ganz Besonderes.

Mit Routinier Raphael Lustenberger und Jungprofi Andrin Casanova verpassten zwei weitere Luzerner den Final vor dem Heimpublikum nur ganz knapp. Ein einziger Sieg fehlte dem Titelverteidiger Grasshopper ZH schliesslich. Genau gleich erging es bei den Frauen der Meggerin Tina Nadine Smith (N2.21, WTA 482), die mit Hörnli Kreuzlingen den undankbaren 5. Platz belegte, aber immerhin den Abstieg verhindern konnte.

Tennis, Interclub, NLA, Gruppenspiele, Männer, 5. und letzte Runde: Froburg Trimbach – Horgen 7:2. CT Neuchâtel – Grasshopper ZH 7:2. Noah López (N2.26, Ballwil) s. Andrin Casanova (N3.35, Weggis) 6:3, 6:4. Martinez (N2.29) s. Raphael Lustenberger (N3.63, Ebikon) 6:2, 6:4. Neuchrist (N1.5)/Neuhaus (N3.38) s. Casanova/Brunold (N2.16) 4:6, 6:3, 10:4. Wenger (N2.11)/Parizzia (N2.20) s. Lustenberger/Tanner (N4.73) 6:1, 6:4. Seeblick ZH – Genève E.V. 6:3. Dietrich (N2.27) s. Adam Moundir (N2.17, Luzern) 7:6, 7:6. Dietrich/Sadecky (N3.32) s. Moundir/Paul (N2.12) 6:2, 6:3. – Schlussrangliste (alle 5 Spiele): 1. Genève E.V. 28. 2. Froburg Trimbach 26. 3. CT Neuchâtel 26. 4. Seeblick Zürich 24. 5. Grasshopper ZH 23. 6. Horgen 8. – Halbfinals (Samstag nach den Halbfinals der Frauen): Genève E.V. – Seeblick Zürich, Froburg Trimbach – CT Neuchâtel. – Grasshopper ZH bleibt in der NLA, Horgen steigt in die NLB ab. – Final: Sonntag ab 10 Uhr.

Frauen, 5. und letzte Runde: Grasshopper ZH – Mail NE 4:2. Hörnli Kreuzlingen – Weihermatt 5:1. Tina Nadine Smith (N2.21, Meggen) s. Ganz (N2.18) 6:4, 6:0. Smith/Hefti (N4.61) s. Kiara Cvetkovic (N3.40, Geuensee)/Stadler (N4.75) 6:1, 7:5. Dählhölzli BE – Froburg Trimbach 5:1. – Schlussrangliste (alle 5 Spiele): 1. Dählhölzli BE 20. 2. Froburg Trimbach 18. 3. Grasshopper ZH 18. 4. Mail NE 13. 5. Hörnli Kreuzlingen 12. 6. Weihermatt 9. – Halbfinals (Samstag ab 9 Uhr): Dählhölzli BE – Mail NE, Froburg Trimbach – Grasshopper ZH. – Hörnli Kreuzlingen bleibt in der NLA, Weihermatt steigt in die NLB ab. – Final: Sonntag ab 10 Uhr.

Ticketpreise: Samstag/Sonntag je 25 Franken, Wochenende 40 Franken.

Opening Event, Donnerstag 19.15 Uhr (Doppel), 20 Uhr (Einzel): Show-Match mit Brian Kriesi (14U Schweizer Meister) und Kim Kriesi (12U Schweizer Meisterin) vom TC Allmend Luzern sowie den beiden Deutschen Daniel Brands (ehemals ATP 51) und Matthias Bachinger (ehemals ATP 85). Gratiseintritt.