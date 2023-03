Tennis Im Final ist Schluss: Adam Moundir verpasst sechsten Doppel-Titel knapp Der Luzerner Tennisspieler stösst beim Turnier in der Türkei in den Doppel-Final vor. Im Einzel scheitert er im Achtelfinal.

Der 27-jährige Adam Moundir. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 14.5.2022)

Beim mit 15 000 Dollar dotierten ITF-Future-Turnier in Antalya (Türkei) stiess der 27-jährige Luzerner Adam Moundir (ATP 695) zusammen mit dem 24-jährigen Neuenburger Louroi Martinez (ATP 1113) bis in den Final vor. Das als Nummer 3 gesetzte Duo verlor dann allerdings das Endspiel gegen Igor Gimenez (ATP 992, Brasilien) und Elio José Ribeiro Lago (ATP 1076, Italien) im Champions-Tiebreak mit 7:6 (7:4), 5:7, 8:10. Damit verpasste Moundir, der im Einzel im Achtelfinal am Deutschen Tom Gentzsch (ATP 801) gescheitert war, mit dem knappest möglichen Resultat seinen sechsten Doppeltitel auf der untersten Stufe der Profis - ebenso wie Martinez. Im Einzel hat der schweizerisch/marokkanische Doppelbürger bisher zwei Turniersiege errungen: 2019 (25 000-er) und 2022 (15 000-er).

Noah López (21, Ballwil) und Andrin Casanova (18, Weggis) konnten beim ATP-Challenger in Biel dank ihren Wild cards die Qualifikation des 118000-Dollar-Turniers bestreiten. López, der in der Weltrangliste nicht mehr zu den Top 1000 gehört (ATP 1087), verlangte dem rumänischen Routinier Marius Copil (32, ATP 422) im ersten Satz alles ab, verlor erst im Tiebreak mit 4:7, gewann danach aber kein Game mehr. Copil, die ehemalige Nummer 56 (2019), eliminierte später im Achtelfinal des Haupttableaus den topgesetzten Berner Dominic Stricker (ATP 118) sowie den 18-jährigen Basler Überraschungsmann Mika Brunold (ATP 725) im Viertelfinal, ehe er den Halbfinal gegen den Briten Liam Broady (ATP 161) verlor. Casanova (ATP 1939) musste sich dem Italiener Luca Potenza (ATP 526) mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.