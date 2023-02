Eishockey Thunerinnen sind jetzt Mitfavorit, die ZSC Lions aber Hauptfavorit In der obersten Liga bei den Frauen beginnen die Playoffs.

Chiara Eggli (rechts) kämpft mit den ZSC Lions um den Meistertitel. Bild:

PD

Meister und Qualifikationssieger ZSC Lions Frauen mit der Zugerin Chiara Eggli und der Schwyzerin Aurela Thalmann gegen den Vierten Thurgau Ladies und das überraschend starke Bomo Thun gegen den eher enttäuschenden Vizemeister Ladies Lugano mit der Obwaldnerin Valérie Christmann: Das sind die beiden Best-of-5-Halbfinal-Paarungen der obersten Frauen-Liga. Im Duell Erster gegen Vierter sind die ZSC Lions klarer Favorit. Sie gewannen alle vier Quali-Partien, zweimal hoch, zweimal eher knapp. Sie erspielten sich fast doppelt so viele Punkte wie die Thurgauerinnen, schossen 50 Tore mehr und kassierten nur die Hälfte aller Thurgau-Tore (37:73).

Am Torreigen beteiligten sich auch die 19-jährige Verteidigerin Aurela Thalmann (10 Punkte) und die 17-jährige Stürmerin Chiara Eggli (12). Für beide sind Playoffs nichts Neues: Thalmann hat bereits zehn Playoff-Partien bestritten und dabei einen Meistertitel geholt. Eggli kam bisher auf drei Einsätze, auch sie darf sich Women’s-League-Meisterin und damit ­Titelverteidigerin nennen. Beide dürften in den Playoffs gesetzt sein.

Bomo wird in den SC Bern integriert

In der zweiten Serie verteilt sich die Favoritenrolle 75 zu 25 Prozent zugunsten von Bomo Thun gegen die Ladies Lugano, bei denen die 18-jährige Valérie Christmann in 23 Spielen auf sechs Punkte kam. Die Thuner Favoritenrolle ist nicht nur den vier Quali-Resultaten – drei Siege – geschuldet, sie gibt die Leistungen in der gesamten Qualifikation wieder. Thun hat sich mit 57 Punkten als Spitzenteam etabliert. Der Abstand zu den ZSC Lions beträgt nur drei Punkte, jener zum drittplatzierten Playoff-Gegner hingegen bereits 18 Zähler.

AUCH INTERESSANT

Die Thunerinnen, die ab nächster Saison in die Organisation des SC Bern integriert werden, stellen zudem das mit Abstand erfolgreichste Ausländerinnen-Duo der Liga: Die 29-jährige Finnin Maija Otamo und die 26-jährige Französin Estelle Duvin rocken zusammen die Women’s League, nachdem sie bereits in der finnischen Liga für aussergewöhnliche Skorerwerte sorgten. Mit 2,17 respektive 2,05 Punkten pro Spiel führen Otamo und Duvin die nationale Skorerliste vor fünf Zürcherinnen an. Luganos Ausländerinnen – die beiden Verteidigerinnen Abby Cook und Taylor Leech – fallen mit 12 respektive 6 Punkten ab. Zum Vergleich: ZSC-Aushängeschild Skylar Fontaine sammelte in der gleichen Zeitperiode 39 Punkte.

Läuft alles nach Plan, werden sich im Final ab dem 11. März die beiden dominierenden Teams der Qualifikation, die ZSC Lions und Bomo Thun, gegenüberstehen. Aber eben: Die alten Floskeln «Playoffs haben ihre eigenen Gesetze» und «In den Playoffs beginnt alles bei Null» würden sich noch so gerne auch in der Women’s League beweisen.