Transfer FC Luzern wird immer mehr zum FC Innerschweiz: Jetzt sind schon elf Eigengewächse im Kader Ein weiterer Fussballer, der beim FCL ausgebildet wurde, stösst zum Team: Der 25-jährige Aussenverteidiger Dario Ulrich unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Er kommt aus Vaduz zurück.

Neuer FCL-Aussenverteidiger: Dario Ulrich. FCL

Der gebürtige Sattler Dario Ulrich begann seine Fussballkarriere beim FC Aegeri, bevor er in den Nachwuchs des FC Luzern wechselte. Ulrich durchlief beim FCL alle Nachwuchsstufen bis zur U21 (51 Spiele), bevor er im Sommer 2017 an den FC Winterthur in die Challenge League ausgeliehen wurde. Ebenfalls auf Leihbasis spielte Ulrich in der darauffolgenden Saison beim SC Kriens, von dem er auf die Saison 2019/20 definitiv übernommen wurde. Die letzten beiden Saisons spielte Ulrich beim FC Vaduz, wo er unter anderem mit sechs Einsätzen in der Gruppenphase der Conference League auch internationale Erfahrung sammelte.

«Wir haben Dario nach seinem Weggang natürlich weiter beobachtet», wird Sportchef Remo Meyer in einer Medienmitteilung zitiert. «Er ist auf den Aussenpositionen variabel einsetzbar und ein ausgeprägter Teamplayer, der in den letzten Jahren noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht hat.» Dario Ulrich steigt am Mittwoch ins Mannschaftstraining ein. Er wird in Zukunft die Rückennummer 22 tragen.

Ein ganze Elf könnte nur aus Innerschweizern aufs Feld geschickt werden

Mit Ulrich wird die Fraktion von Innerschweizer Spielern beim FCL noch grösser: Die Fraktion der Innerschweizer umfasst nun mit Pascal Loretz, Luca Jaquez, Leny Meyer, Mauricio Willimann, Marco Burch, Severin Ottiger, Ardon Jashari, Noah Rupp, Lars Villiger, Luuk Breedjik und eben Dario Ulrich schon elf Profis. (mme)