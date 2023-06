Transfer FCL-Publikumsliebling Pascal Schürpf wechselt zu GC Die Zeit beim FCL ist für den Mittelfeldspieler Pascal Schürpf zu Ende. Nun wechselt der 33-Jährige nach Zürich.

Fast 200 Spiele, 51 Tore, 43 Assists und als Krönung der Cupsieg: Pascal Schürpf ist in seinen sechs Jahren beim FC Luzern zum Publikumsliebling gewachsen. Ende Saison trennten sich die Wege allerdings. Nun ist klar, wie es für den Mittelfeldspieler weitergeht: Die nächste Station seiner Karriere führt ihn zu den Grasshoppers. Dort hat der 33-Jährige einen Einjahresvertrag mit einer Option für eine zusätzliche Saison unterschrieben.

Bereits zuvor wurde spekuliert, dass es den Routinier nach Zürich ziehen könnte. Schürpf stiess Ende Februar 2017 aus Vaduz zum FCL. Besonders brisant: Gleich im ersten Teileinsatz köpfelte er gegen GC den 1:1-Endstand. Mit seinen insgesamt 44 Super-League-Toren rangiert er in der ewigen Klubbestenliste hinter Peter Risi (71 Treffer), Marco Schneuwly (47) und Sigi Gretarsson (46) auf dem vierten Platz.

Bei seinem Abschied aus Luzern sagte er: «Ich habe hier über sechs emotionale Jahre erlebt, bei Höhen und Tiefen wie dem Cupsieg und der Barrage war ich dabei.» Und: «Ich will jetzt nicht an den Abschluss denken, sondern an die schöne Zeit.»

Neben Schürpf wechselt auch Michael Kempter ins Kader der Grasshoppers. (tos/lga)