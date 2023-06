Tennis Unis treten gegeneinander an, auch die Lucerne Lakers mischen mit Mit der University Tennis League (UTL) startete im September 2022 ein neuer Team-Event im Tennissport.

Nach dem Vorbild des amerikanischen Collegesport-Systems kämpfen gemischte Teams von verschiedenen Schweizer Universitäten gegeneinander. Pro Runde werden jeweils bis zu sechs Männereinzel, drei Fraueneinzel sowie Doppelspiele (inklusive Mixed-Doppel) ausgetragen.

Die vom ehemaligen US-Collegespieler und Proficoach Jan Solcani ins Leben gerufene University Tennis League hat nun die erste Saison abgeschlossen. Dabei wurden die beiden letzten Runden im Rahmen der jährlich stattfindenden Swiss University Games im nationalen Jugendsportzentrum in Tenero ausgetragen. Ziel der UTL ist es, den jungen, den studierenden Spielerinnen und Spielern attraktive Wettkampfmöglichkeiten zu bieten und ihnen zu erleichtern, ihr Studium mit Wettkampftennis zu kombinieren.

Lucerne Lakers belegen 4. Platz

Seit Gründung der UTL ist auch ein Team der Universität Luzern und der Hochschule Luzern dabei: die Lucerne Lakers. Das Team wurde von Patrick Udvardi, dem Leiter Hochschulsport der Universität Luzern, initiiert. Die Lucerne Lakers haben sich in der Zwischenzeit auch als Sportverein konstituiert. Der Stamm des Luzerner Teams bilden die NLC-Mannschaft des TC Lido Luzern mit Nicola Senn, Glen Arnet, Marvin Gantert, Merlin Eisele, Livio Hartmann und Tim Scherer sowie einer Spielerin vom TC Lido Luzern, Tina Moser. Insgesamt besteht das Team aus 16 Spielerinnen und Spielern. Als Star der Mannschaft spielte Jonas Schär, die Nummer 15 der Schweiz, für die Lucerne Lakers.

Die erste Saison der UTL wurde von den Teams Zurich Lions und Geneva Eagles dominiert. Sie spielten mit bis zu sechs N-klassierten Spielern und Spielerinnen, was die Qualität und das Niveau der UTL unterstreicht. Am grossen Saisonfinale, an den Swiss University Games, sicherten sich die Zurich Lions den erstmals vergebenen Meisterschaftstitel. Mit einem überzeugenden Sieg gegen die St. Gallen Bears behaupteten die Lucerne Lakers den vierten Tabellenplatz.

Neue Teams stossen dazu

Nächstes Jahr wird die UTL in einem noch grösseren Rahmen ausgetragen. Es werden zusätzliche Universitäten mit Teams dabei sein, so dass die UTL dann in einer Conference East und einer Conference West gespielt wird – mit Playoffs für die besten vier Teams. Anders als in diesem Winter, wo die meisten Runden in Winterthur stattfanden, sollen in der kommenden Saison die Runden an den Standorten der einzelnen Teams durchgeführt werden. Auch die Lucerne Lakers werden wieder dabei sein – hoffentlich wiederum mit der Unterstützung von Jonas Schär. (pd/ars)