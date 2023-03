Rollhockey Düstere Aussichten: Der RHC Uri kassiert brutale Schlappe Zum Abschluss der Qualifikation geht der RHC Uri gegen den RHC Diessbach zu Hause sang- und klanglos mit 1:10 unter. Im Hinblick auf die anstehenden Playouts kann das Schlusslicht alles andere als Selbstvertrauen tanken.

David Estevez (Mitte) ist der einzige Torschütze des RHC Uri. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 11. 3. 23)

Nach dem Schlusspfiff brachte es RHC-Uri-Präsident Stefan Gisler wohl auf den Punkt, indem er bilanzierte: «Das war ein ernüchternder Auftritt unseres Teams. Diessbach war in allen Belangen eine Klasse besser, spielte vor allem viel schneller und agiler. Jetzt gilt es diese Schlappe abzuhaken und nach vorne zu schauen.»

Das nichts beschönigende Fazit betraf vor allem die Vorstellung in der zweiten Halbzeit, denn im ersten Durchgang sah es noch nicht nach einem derart brutalen Heimdebakel aus. Uri startete gut und ging bereits in der 4. Minute durch eine tolle Einzelleistung von Spielertrainer David Esteves in Führung. Der Portugiese tankte sich gegen zwei Abwehrspieler durch und bezwang Diessbach-Schlussmann Humberto Carlos mit einem wunderschönen Schlenzer. Vier Minuten später doppelte Youngster Levyn Fussen mit einem schnellen Konter beinahe nach. Aber statt 2:0 lautete der Spielstand nur wenige Sekunden später 1:1. Uri-Keeper Marc Blöchliger kassierte einen sehr unglücklichen Gegentreffer, denn der Ball fand via Pfosten-Innenkante den Weg ins Netz. In der 16. Minute parierte Blöchlinger einen Penalty, war dann jedoch gegen den Nachschuss machtlos.

Ein Abstieg in die NLB wäre kein Weltuntergang

Kurz vor der Pause erhielt auch Uri einen Penalty zugesprochen und damit die Chance zum 2:2-Ausgleich. Routinier Patrick Greimel scheiterte jedoch an Humberto. Prompt wurden die Gastgeber erneut für das Vergeben einer Topchance bestraft. Sekunden vor dem Ertönen der Halbzeitsirene erhöhte der Tabellendritte auf 3:1. Im zweiten Abschnitt wurden die nun deutlich abbauenden Platzherren von den Gästen richtiggehend überfahren. Diessbach erzielte Tore im Zwei-Minuten-Takt und erhöhte den Abstand bis zur 38. Minute um sechs Längen auf 9:1 Tore. Erst in der Schlussphase erholten sich die gebeutelten Urner wieder ein wenig. Trotz grosser Anstrengungen blieb ihnen jedoch ein zweiter Ehrentreffer verwehrt. Die Berner setzten in der vorletzten Minute mit ihrem zehnten Torerfolg den Schlusspunkt unter diese ab dem Seitenwechsel sehr einseitigen Begegnung.

Der RHC Uri hatte sich erhofft, mit einer guten Leistung gegen eines der absoluten Spitzenteams etwas Selbstvertrauen für die Anfang April beginnenden Playouts tanken zu können. Davon waren die Gelb-Schwarzen aber weit entfernt, hatten sie doch den schwächsten Auftritt seit Wochen.

Nach der denkbar schlechten Qualifikation, in der kein einziger Sieg herausschaute, gilt Uri zweifellos als Abstiegskandidat Nummer eins. Dennoch blickt Gisler keineswegs pessimistisch Richtung Playouts. Er betonte: «Wir haben jetzt zwei Chancen, den Ligaerhalt doch noch zu bewerkstelligen und werden alles daransetzen, eine davon zu packen. Man muss jetzt vorwärts schauen und sich möglichst optimal auf die entscheidende Phase vorbereiten. Gegen Diessbach hat unser Fanionteam nicht sein volles Potenzial abrufen können. In den vorangegangenen Partien spielte es deutlich besser. Dort gilt es nun anzuknüpfen. Wenn alles rund läuft, ist es bestimmt möglich, den Kopf erneut aus der Schlinge zu ziehen.»

In den letzten beiden Saisons schaffte es der RHC Uri jeweils erst auf den letzten Drücker, den Verbleib in der Nationalliga A sicherzustellen. Falls es diesmal nicht reichen sollte, wäre dies für Gisler nicht allzu schlimm, wie er erklärte: «Ein Abstieg in die Nationalliga B wäre keine Katastrophe. Wir hätten in der zweithöchsten Liga Zeit für einen Neuaufbau und könnten unsere jungen Akteure nach und nach integrieren und ihnen mehr Verantwortung übertragen.»

Uri – Diessbach 1:10 (1:3)

Rollhockeyhalle Seedorf. – 153 Zuschauende. – SR Marini/Uggeri. – Uri: Blöchlinger, Kellner; Aschwanden, Briker, Esteves (1), Fussen, Schuler, Greimel, Gisler, Imhof.