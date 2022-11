Rollhockey RHC Uri wartet weiterhin auf den ersten Sieg Die Urner verlieren am Sonntag auswärts gegen den NLA-Aufsteiger Thun mit 6:1. Damit liegen sie abgeschlagen auf dem letzten Rang und warten weiterhin auf einen Exploit.

Uris Spielertrainer David Esteves bemängelt die Chancenauswertung. Bild: Urs Hanhart

Der RHC Uri hatte sich zu Beginn der Partie ein Chancenplus erarbeitet. Nach zehn Minuten schlossen Tim Aschwanden und Spielertrainer David Esteves einen Konter mustergültig zum 0:1 ab. Mit zunehmender Spieldauer schlichen sich mehr Fehler im Urner Spielaufbau ein. Hinzu kamen Unachtsamkeiten in der Urner Defensive. Der SC Thunerstern nutzte dies aus und riss das Spieldiktat an sich. Jonas Schädeli konnte ungehindert im Strafraum den Ball in die Höhe hieven und mittels Kunsteinlage zum Ausgleich einschieben.

Fünf Minuten später sah Jannis Fussen nach einer Notbremse die blaue Karte. Rettenmund stellte in der Folge auf 2:1. Und für die Urner kam es noch schlimmer: Vor der Pause musste Torhüter Pedro Marinho noch zweimal hinter sich greifen. In der zweiten Halbzeit scheiterte Esteves mit einem Strafstoss. Auch das nachfolgende Überzahlspiel konnten die Urner nicht nutzen. Stattdessen mussten sie sich am Ende mit 1:6 geschlagen geben. Spielertrainer Esteves bilanzierte: «Es war nicht alles schlecht. Wir haben ein Problem mit unserer Chancenauswertung. Daran müssen wir arbeiten.» (ni)