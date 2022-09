Volleyball Flückiger neuer Trainer in Sursee NLB-Aufsteiger Sursee wird neu von Martin Flückiger trainiert, der die Nachfolge von Thomas Helbling übernimmt.

Flückiger verfügt im Volleyballsport über viel Erfahrung, so spielte er einst beim damaligen NLA-Verein Sursee, übernahm auch das Amt des Co-Trainers, war Teamverantwortlicher bei der einstigen NLA-Frauenequipe des FC Luzern und stand beim NLB-Frauenteam von Volley Luzern an der Seitenlinie.

Sursee gewann im März den Playoff-Final gegen Aarau beim Final-Four-Turnier der 1. Liga in Baden. Weil Aarberg, der Sieger des Final-Four-Turniers in Colombier, auf den Aufstieg verzichtete und sich das NLB-Team Volley Uni Bern Oberdiessbach in die 1. Liga zurückzog, musste Sursee die Auf-/Abstiegsrunde NLB/1. Liga nicht mehr bestreiten und stieg direkt in die NLB auf. Sursee bestreitet sein erstes NLB-Spiel am Samstag gegen Amriswil. (T.B.)