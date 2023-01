Basketball Vom Krankenbett zum Saisonbestwert: Joël Fuchs führt Swiss Central zum überraschenden Sieg Ein rundum geglückter Auftritt: Swiss Central Basketball bezwingt Monthey-Chablais zu Hause mit 87:80.

SCB-Akteur Joël Fuchs (links) lässt sich gegen Monthey-Chablais 20 Punkte gutschreiben. Bild: Maria Antich (Luzern, 18. Januar 2023)

«In knappen Spielen fehlt dem Team manchmal der Glaube, dass es tatsächlich klappen könnte mit dem Sieg.» So liess sich Stan Leemans vor dem Heimspiel gegen Monthey zitieren. Der SCB-Captain räumte ein, dass «all die Niederlagen» anstrengend seien und auch an der Moral des Teams nagen würden. Leemans Schlussfolgerung: «Es wird höchste Zeit für ein neues Erfolgserlebnis.»

Und siehe da: Leemans Worte scheinen bei seinen Mitspielern auf Anklang gestossen zu sein. Swiss Central holte sich am Mittwoch gegen Monthey dank einer feinen Teamleistung überraschend, aber hochverdient den zweiten Saisonsieg. «Das tut so, so gut», freute sich ein sichtlich gelöster SCB-Captain nach dem Spiel. Leemans machte seiner Mannschaft «ein riesen Kompliment» für den Auftritt gegen Monthey. «Wir haben praktisch von A bis Z umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.» Mit 8 Punkten, 7 Rebounds und einer starken Präsenz unter den Körben trug Leemans selbst massgeblich zum Erfolg bei. Augenfällig war zudem, dass der Captain – wenn immer er kurz auf der Bank pausierte – seine Mitspieler besonders lautstark anfeuerte. Noch motivierter tat dies eigentlich nur Sportchef Zoran Popovic, der auf der Tribüne in der heissesten Phase gleich selber die Trommelstöcke in die Hand nahm und die Fans zum Mitwirken animierte.

Immer die passende Antwort bereit

Der grosse Held des Spiels war aber Joël Fuchs. Der Flügel verwertete allein in der ersten Halbzeit vier von fünf Dreipunktewürfen. Auch wenn Fuchs in der zweiten Hälfte etwas weniger treffsicher war, trug er sein Team mit einigen Big Points in den Schlussminuten zum Sieg. Nebst 20 Punkten (Saisonbestleistung) liess sich der MVP des Abends auch noch sechs Rebounds sowie fünf Assists gutschreiben. Fuchs’ Leistung kann auch deshalb nicht hoch genug bewertet werden, weil der 33-Jährige in den vergangenen Tagen krank im Bett lag. Mit roten Wangen und noch immer etwas ausser Atmen bilanzierte er: «Ich bin k.o, aber glücklich. Unsere Rotation im Angriff war viel besser als in den vergangenen Spielen. Und weil wir den Ball gut laufen liessen, kamen wir immer wieder zu wertvollen Abschlussmöglichkeiten.» Entscheidend war zudem, dass sich SCB auch von einem 21:8-Lauf des Gegners im zweiten Viertel nicht beunruhigen liess. «Für einmal hatten wir in jeder Situation die passende Antwort bereit», so Fuchs.

In der Tat lieferte Swiss Central einen souveränen Auftritt ab. Ob sich dieser wiederholen lässt, wird sich bereits morgen Samstag zeigen: Dann steht das Auswärtsspiel gegen Boncourt (Rang 7) an. Fuchs blickt mit Vorfreude auf die Partie. Nach der Darbietung am Mittwoch ist er überzeugt: «Wir können auch Boncourt schlagen.»