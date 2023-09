Ringen Schattdorf in der Schlussphase vom Wettkampfglück verlassen Im ersten Heimkampf dieser Saison ziehen die Schattdorfer Ringer gegen Einsiedeln mit 13:19 den Kürzeren. Damit warten die Urner weiterhin auf ihren ersten Erfolg in der NLA-Mannschaftsmeisterschaft.

Michael Jauch (oben) kommt bei seinem Comeback gegen Andreas Burkard noch nicht wie gewünscht auf Touren. Bild: Urs Hanhart (Beckenried, 23. 9. 2023)

Das auf den ersten Blick deutliche Schlussresultat widerspiegelt die Kräfteverhältnisse keineswegs. Vom Verlauf und der Dramatik her verlief das am Samstag in der fast voll besetzten Turnhalle Isenringen in Beckenried ausgetragene Urschweizer Derby ungemein spannend. Die Gastgeber lagen lange in Führung, ehe die Schwyzer in der Schlussphase eine Wende erzwangen. «Uns war klar, dass Einsiedeln in den letzten Kämpfen sehr starke Ringer einsetzt. Deshalb wollten wir bis dahin einen möglichst grossen Vorsprung herausholen», bilanzierte Schattdorfs Trainer Michael Jauch kurz nach dem zehnten und letzten Duell. «Allerdings ist nicht alles wunschgemäss verlaufen und wir konnten den einen oder anderen budgetierten Punkt nicht einfahren. Deshalb erwies sich das erarbeitete Polster letztlich als zu klein.»

Eigentlich zauberten die Platzherren einen vielversprechenden Start auf die Matte. Im Auftaktkampf (57 Kilogramm Freistil) besiegte Neuverpflichtung Stone Perlungher seinen Gegner Robin Biederer ganz deutlich nach Punkten. Anschliessend musste sich Simon Marti im Schwergewicht Andreas Neyer knapp geschlagen geben. Aber Sven Gamma sorgte mit einem klaren Punkteerfolg über Oleksandr Golin in der 61-Kilogramm-Grecoklasse für ein weiteres Glanzlicht aus Urner Sicht. Er brachte sein Team nach drei Fights mit 7:2 Punkten in Führung. Daraufhin war die Reihe an Michael Jauch, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder selber ins Geschehen eingriff. Allerdings präsentierte sich der Routinier noch nicht auf dem sonst von ihm gewohnten Level. Er musste im Kräftemessen mit Andreas Burkard (97 Kilogramm Freistil) eine diskussionslose Punkteniederlage hinnehmen. Im letzten Fight vor der Pause jagten die Gäste dem Heimteam erstmals die Leaderposition ab. Dies deshalb, weil Simon Gerig (65 Kilogramm Freistil) gegen seinen übermächtigen Widersacher Lars Neyer nicht viel auszurichten hatte.

Beim Halbzeitstand von 8:9 war für den zweiten Abschnitt noch alles offen. Und dieser begann aus Sicht der einheimischen Fans wiederum erfreulich. Nicolas Christen, der genau gleich wie Jauch nach einer Verletzung erstmals in dieser Saison in der Mannschaftsmeisterschaft zum Einsatz kam, liess seinem Gegner Sascha Schmid in der 86-Kilogramm-Grecoklasse keine Chance. Dadurch holten sich die Urner die Führung (11:9) wieder zurück. Aber in den letzten vier Kämpfen fehlte das nötige Wettkampfglück, um den ersten Saisonsieg nach Hause zu schaukeln. Peter Zberg und Benjamin Gander mussten knappe Niederlagen hinnehmen. Ihre Fights hätten durchaus auch auf die andere Seite kippen können. Sven Epp und Lars Epp waren hingegen relativ weit davon entfernt, siegreich zu bleiben.

Nun kommt es zum Kellerduell

Schattdorf, das bisher vier Niederlagen erlitten hat, ziert gemeinsam mit Grabs-Oberriet das Tabellenende. Diese beiden Teams treffen am Samstag im letzten Kampf der Hinrunde aufeinander, wobei die St. Galler vom Heimvorteil profitieren. Für Jauch ist die Devise in diesem mit Spannung erwarteten Kellerduell klar: «Wir werden alles daran setzen, nun endlich die ersten Punkte zu holen, um uns einerseits ein Polster nach hinten zu verschaffen und andererseits den Anschluss an die vor uns liegenden Teams nicht vollends zu verlieren. In der Rückrunde werden wir auf jeden Fall nochmals Vollgas geben und versuchen, uns etwas nach oben zu arbeiten.» Dass die Topteams keineswegs ausser Reichweite liegen, bewiesen die Schattdorfer in der dritten Runde. Dort brachen sie Kriessern auswärts an den Rand einer Niederlage. Falls sie an diese Leistung anknüpfen können, dürften die Urschweizer im Kräftemessen mit Oberriet-Grabs zu favorisieren sein.