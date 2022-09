Tennis Von der Siegerin Fajmonova wird man noch viel hören Die 16. ITF Luzern U18 Competition bietet wieder Nachwuchstennis auf hohem Niveau.

Girls-Siegerin Sarah Melany Fajmonova mit ihrem Vater. Bild: PD

Plötzlich war Endstation. Aurora Zurmühle hatte die beiden ersten Runden überstanden, dabei auch die Nummer 11 aus der Slowakei, Ester Gonosova, klar ausgeschaltet und dann im Achtelfinal die Französin Meline Lataste regelrecht zur Statistin degradiert (6:0, 6:1). Nur noch ein Sieg fehlte der 15-Jährigen und sie hätte die Halbfinal-Marke des Weggisers Andrin Casanova aus dem Vorjahr egalisiert.

Doch nun war der Luzernerin das Auslosungsglück nicht mehr hold: Sie traf auf die als Nummer 2 gesetzte Tschechin Sarah Melany Fajmonova – und damit auf die Spielerin, die sich im Turnierverlauf in Topform präsentierte. 6:1, 6:2 zeigte das Scoreboard am Schluss zu Gunsten der Favoritin an, die im ITF-Juniorinnenranking mehr als 1000 Positionen vor Zurmühle figurierte. Für diese lohnte sich das Heimturnier aber alleweil. Mit den Punkten für die Viertelfinalqualifikation äufnete sie ihr Portefeuille massiv, es war ihre bisher mit Abstand wertvollste Woche auf internationaler Stufe. Und zum ersten Mal holte sie ITF-Ranglistenzähler in der Schweiz, nachdem sie vorher in Tunesien, Schottland und der Türkei gepunktet hatte.

Für die beiden anderen Innerschweizerinnen im Hauptfeld endete das Turnier bereits in Runde 1. Sultana Mavric scheiterte an Greta Rizzetto und Tina Moser unterlag deren italienischer Landsfrau Carolina Gasparini. Die Küssnachterin konnte ihre zweite Erfahrung am ITF-Luzern dennoch als vollen Erfolg verbuchen – sie hatte sich mit drei Siegen die Teilnahme im Hauptfeld erspielt. Nur knapp verpasste dieses Ziel Nicola Senn. Der Urner, der sein Spiel zuletzt stark komplettiert hat, verlor in der entscheidenden 3. Runde gegen den Ukrainer Roman Wenger, der nur deshalb die Qualifikation bestreiten musste, weil er es verpasst hatte, sich rechtzeitig einzuschreiben.

Westschweizer Spätzünder siegt bei den Boys

Zurück zu Sarah Fajmonova: Die erst 15-Jährige aus Prag, im ITF-Ranking schon die Nummer 458, liess sich auf dem Weg zu ihrem ersten Grade-4-Titel auch nicht durch ihren ersten Satzverlust im Turnier aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Das 3:6 im ersten Satz gegen die Deutsche Victoria Pohle konterte sie mit einem doppelten 6:1. Und auch im Endspiel blieb die gleichaltrige Slowakin Karolina Krajmer ohne echte Siegchance gegen die Powerspielerin. Dank dem Turniersieg machte Fajmonova im Ranking einen weiteren Sprung nach vorne und figuriert nun bereits in den Top 400. Umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass sie Ende des letzten Jahres auf der Weltrangliste noch nicht aufschien. Es dürfte jedenfalls nicht das letzte Mal sein, dass man den Namen Sarah Melany Fajmonova gehört hat. Ähnlich wie schon viele Spielerinnen und Spieler, die via Luzern den Globus eroberten.

Bei den Boys siegte mit Arthur Laborde ein ungesetzter Spätzünder, der schon in seinem letzten Juniorenjahr steht. Der hoch aufgeschossene Romand war bislang «unter dem Radar» geflogen und hatte erst in der Vorwoche mit dem Gewinn des Grade-5-Turniers in Kreuzlingen erstmals für Aufsehen gesorgt. Den Schwung aus der Ostschweiz nahm er nun mit und besiegte im Final den Ukrainer Tymur Bieldiugin. Laborde hat nun auf ITF-Stufe elf Matches in Serie gewonnen – und dabei nur einen Satz abgegeben.