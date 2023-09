Vierwaldstättersee Am Kanu-Marathon bahnt sich ein Weltklasseduell an Ob Breitensportler oder Profiathleten – am Kanu-Marathon auf dem Vierwaldstättersee paddeln alle gemeinsam. Die Ausgangslage für den Sieg hat es heuer in sich.

Die Kanuten brauchen kräftige Arme für den Marathon auf dem Vierwaldstättersee. Bild: PD

Der in Buochs wohnhafte Linus Bolzern hat ereignisreiche Wochen hinter sich. Ende August gewann er in Tschechien als erster Schweizer einen Weltcup in der Wildwasserabfahrt. Nun folgt am kommenden Samstag, 16. September, mit dem Marathon auf dem heimischen Vierwaldstättersee der Saisonabschluss. Für die 42 Kilometer wird Bolzern rund 20 Mal so lange benötigen wie für seinen Weltcupsieg – also etwa dreieinhalb Stunden. Trotz seiner blendenden Form ist ihm der Heimsieg alles andere als gewiss. Mit Tim Müller aus Rapperswil-Jona macht ein Marathonspezialist dem Vorjahressieger Bolzern den Heimsieg streitig. Müller hat die Schweiz Anfang September noch an der Marathonweltmeisterschaft vertreten, wo er 21. wurde.

Um die Ziellinie als Erster zu überqueren, benötigt es neben kräftigen Armen auch schnelle Beine: Das Ziel des Kanu-Marathons befindet sich an Land, direkt neben dem Buochser Hafen. Dort startet am Samstagmorgen um 9.30 Uhr das Feld der rund 200 Kajakfahrer, Kanuten und Stand-up-Paddler im attraktiven Massenstart.

Vereine reisen aus Deutschland an

Wie üblich nehmen am Kanu-Marathon nicht nur Spitzenathleten wie die erwähnten Bolzern oder Müller teil, sondern auch Breitensportler oder Anfänger aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland. Insbesondere aus Deutschland reisen verschiedene Vereine jedes Jahr nach Nidwalden, um die herbstliche Kulisse des Vierwaldstättersees zu geniessen.