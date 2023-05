Rollstuhlsport Weltrekord und weitere Schweizer Siege an den Parathletics in Nottwil Catherine Debrunner aus Geuensee und Marcel Hug aus Nottwil sind an den international besetzten Parathletics in Topform und wurden bislang nie geschlagen.

Marcel Hug freut sich über den Weltrekord über 5000 Meter. Bild: Tobias Lackner (Nottwil, 26. 5. 2023)

Marcel Hug verbesserte am Freitag in Nottwil seinen Weltrekord über 5000 Meter. Der aktuell schnellste Rollstuhlathlet der Welt setzte sich von Anfang an die Spitze des Feldes und hielt das Tempo hoch. Der Brite Daniel Sidbury klebte bis zum Schluss an seinen Hinterreifen und liess sich nicht abschütteln, konnte aber auch nicht überholen. Am Ende unterbot er den eigenen Weltrekord vom letzten Wochenende in Arbon um ganze drei Sekunden, obwohl der Wind nicht ideal war. «Es ist das Nonplusultra, vor Heimpublikum einen Weltrekord zu feiern. Ich fühle mich aktuell sensationell», sagte Marcel Hug.

Auch an Catherine Debrunner kommen die Konkurrentinnen aktuell nicht vorbei. Die Schweizerin zeigte sich nach dem Rennen über 400 Meter mit dem Sieg zufrieden, auch wenn die Bedingungen nicht optimal waren: «Wir hatten unangenehmen Gegenwind und es war hart, das hohe Tempo aufrecht zu halten.» Im Rennen über 5000 Meter siegte Catherine Debrunner ebenfalls. Die Krienserin Manuela Schär klassiert sich auf Rang 3, Patricia Eachus (Büron) wurde gute Vierte.

Manuela Schär siegt über 400 Meter

Manuela Schär feierte wie Catherine Debrunner einen Sieg über 400 Meter. «Ich bin immer besser eingespielt, die Abläufe zur Vorbereitung auf die Rennen klappen von Start zu Start besser», sage Schär, die von einer Verletzung zurückkehrte. Die beiden ersten Wettkampftage beweisen, dass Schär nicht nur auf der Strasse, sondern auch auf der Bahn zu Spitzenresultaten fähig ist. (pd/ars)