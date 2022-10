Laufevent in Luzern «Chömed, duurezieh, no 500 Meter»: Der SwissCityMarathon kehrt zur alten Stärke zurück Der SwissCityMarathon in Luzern war ein Volksfest. 9143 Startende sind am Sonntag angetreten. Das Fazit der Organisatoren fiel positiv aus.

Phänomenal, grandios, einmalig – mit diesen Synonymen lässt sich die 15. Auflage des SwissCityMarathons kurz und treffend zusammenfassen. 60000 Zuschauende, 9143 Startende aus 55 Ländern mit 105 verschiedenen Nationalitäten, zwei Streckenrekorde (Marathon Männer und City Run Männer), 1200 Helfende aus 53 Helfervereinen, 100000 Portionen Wasser, 30 Livebands an der Strecke. Zahlen, welche die Beliebtheit des zweitgrössten Laufsportanlasses in der Zentralschweiz eindrücklich untermauern. Und auch Petrus war den Organisatoren mit prachtvollem Herbstwetter hold. Vor allem in Horw, rund ums KKL, auf der Seebrücke, am Schwanenplatz und im Zielgelände im Verkehrshaus erinnerte die Feststimmung an die Austragungen vor der Coronapandemie. «Als wir mit dem Luzern Marathon starteten, war unser Ziel, ein Volksfest oder eine Art Fasnacht im Herbst aufzubauen. Dieser Definition sind wir sehr nahegekommen», freut sich Jost Huwyler, Präsident des SwissCityMarathons.

Überall nur fröhliche Gesichter, Menschen in Festlaune, eine bestens gelaunte Läuferschar, die das Laufvergnügen in der Menschenmenge genossen. Ob jung oder alt, gross oder klein, lauferfahren oder Anfänger, der Spass stand allen ins Gesicht geschrieben. So auch Pacemaker Daniel, der das Publikum mit seinen Jonglierkünsten ins Staunen versetzte. Oder der Läufer im Matrosenlook, der während des ganzen Laufes einen selbst gebastelten Anker mit sich trug. Ein Augenschmaus war auch jener Marathonläufer, der nicht nur wegen seines eng anliegenden schwarz-weiss gestreiften Overalls, sondern auch wegen seines speziellen Laufstils die Aufmerksamkeit auf sich zog.

«Ufgäh esch kei Option»

Begehrt war auch das Gratis-Schiffshuttle vom Bahnhof zum Verkehrshaus Lido. In rund 50 Fahrten wurden über 10000 Passagiere ins Zielgelände und wieder zurück chauffiert. Heinz Steiner aus Dürrenäsch, der die Gäste im Lido in Empfang nahm, bezeichnete seinen Job als «absolute Krönung» in seiner Karriere als Schifffahrtsangestellter. «Es war schon lange mein Wunsch, einmal in Luzern auszuhelfen. Ich bin fasziniert von der Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und von der einmaligen Landschaft.» Sagte es und bekam als Dank ein Dessert von seiner Vorgesetzten.

Die Haldenstrasse, die gefürchtete lange Gerade vor dem finalen Einlauf im Verkehrshaus, war in diesem Jahr voller Kraftquellen. Zuerst forderte ein Mädchen die müden Läuferinnen und Läufer zum «Touch here for Power» auf. Dann verhalfen die karibischen Klänge der Hot Bananas sowie die schrillen Töne der Hügü Schränzer, die müden Beine der Laufenden wiederzubeleben. Zu guter Letzt kitzelte das unermüdliche Speakerduo mit «Chömed, duurezieh, no 500 Meter», oder «Ufgäh esch kei Option» die letzten Kräfte aus jedem Einzelnen heraus. Und auf den letzten Metern versüssten die sechs Cheerleader der «Wildcats» allen den Einlauf. 9143 waren gestartet, 9046 finishten. Einzig 97 Startende erreichten das Ziel nicht.

Geschäftsführer Reto Schorno wusste aus sportlicher Sicht Gutes zu verkünden: «Das neue, verlängerte Startprozedere mit Performance-Blöcken und verschiedenen Startslots hatte einen positiven Effekt. Diese Optimierungen haben sich bewährt, da wir so die Menschenmassen besser verteilen konnten.» Zudem wurde der Wendepunkt für den Marathon an den Luzernerhof verschoben. «Auch aus medizinischer Sicht verlief der Tag erfreulich», bilanziert Rennarzt Konrad Birrer. «Die rund 200 Behandlungen liegen im langjährigen Durchschnitt.» Vier Personen mussten vorübergehend hospitalisiert werden. Ansonsten kümmerte sich die Sanität nur um Bagatellfälle. «Ich bin happy», sagte Reto Schorno abschliessend.