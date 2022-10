Volleyball Volley Luzern gewinnt das Derby gegen Obwalden und ist die Zentralschweizer Nummer eins Volley Luzern siegt gegen Volleya Obwalden mit 3:1. Für die zwei NLB-Teams geht es aber nicht nur um Siege.

Die Obwaldnerin Lea Portmann (links) versucht, einen Angriff der Volley-Luzern-Akteurin Julia Garovi zu blocken. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. Oktober 2022)

Am Samstag duellierten sich die Frauenteams von Volley Luzern und Volleya Obwalden in Luzern. Bei diesem NLB-Spiel ging es um nicht weniger als die Vormachtstellung im Zentralschweizer Volleyball. Dementsprechend waren die Anfangsminuten des ersten Satzes intensiv und hart umkämpft. Das starke Angriffsspiel brachte den Luzernerinnen jedoch sukzessive mehr Punkte ein. Derweil machten die Obwaldnerinnen teils ungewohnte Fehler. So gingen die ersten zwei Sätze mit 25:15 und 25:20 an Luzern.

Das Team aus Obwalden kämpfte sich aber mit viel Willen und Durchschlagskraft ins Spiel zurück und sicherte sich so den spannenden dritten Satz mit 25:22. Das Publikum liess sich von der Leistung der Spielerinnen elektrisieren und wurde im vierten Satz noch einmal richtig laut. Dort liess sich Volley Luzern den Sieg nicht mehr nehmen und entschied das Spiel dank eines 25:22-Satzgewinns mit 3:1 für sich. «Wir müssen noch etwas an unserer Konstanz arbeiten,» meinte Obwalden-Cheftrainer Filipe Soares nach dem Spiel. Beide Teams weisen in der noch jungen Saison nun zwei Siege auf und sind im Mittelfeld der Tabelle klassiert.

Gezeigt, wer die Nummer 1 der Zentralschweiz ist

Das Derby ist für die Protagonistinnen jeweils ein absolutes Saisonhighlight. Die Spielerinnen der beiden Teams kennen sich untereinander, sind mit mehr Emotionen als sonst bei der Sache und wollen zeigen, was sie können. Über den Derbysieg sind die Luzernerinnen somit gleich doppelt glücklich. Lora Erni von Volley Luzern betont:

«Wir konnten auf dem Feld zeigen, dass wir als Team erfolgreich zusammenarbeiten und eine tolle Einstellung haben. Freundschaft ist uns wichtig, wir verstehen uns alle sehr gut untereinander.»

Für Luzern-Cheftrainer Philipp Joller war es wichtig, zu zeigen, wer die Nummer 1 im Zentralschweizer Volleyball ist. «Wir sind ein junges Team auf dem Weg nach oben und hatten viele Wechsel im Vergleich zur letzten Saison.» Doch für Joller geht es nicht nur um Siege: «Wichtig ist, dass wir junge Spielerinnen einsetzen können. Wir verstehen uns in erster Linie als Ausbildungsverein.» So können sich talentierte und ehrgeizige Spielerinnen in der NLB auch für Aufgaben in der höchsten Schweizer Liga oder im Ausland empfehlen.

Seraina Buschor von Volleya Obwalden bedeuten das Team und Volleyball einfach alles:

«Wir sind wie eine grosse Familie, wir kämpfen, gewinnen und verlieren zusammen, wollen dabei so viele Punkte holen wie möglich und als Team zusammenkommen.»

Um ihre Ziele zu erreichen, trainieren die Obwaldnerinnen viermal pro Woche und stemmen dazu erfolgreich Schule und Arbeit.

Trainer Soares sieht Modus kritisch

Volleya-Cheftrainer Soares äusserte sich am Rande des Spiels zu Reformvorschlägen. Das aktuelle Playoff-System macht für ihn keinen Sinn, da für vier der zwölf Teams der NLB bereits im Februar feststehe, dass sie weder ab- noch aufsteigen werden. Dadurch spielen diese Teams sieben Monate lang ohne Wettbewerb. Zudem könnte sich der Trainer eine stärkere Professionalisierung der Liga und Schiedsrichter vorstellen. Gefragt sind aber auch Sponsoren, die sich abseits der ganz grossen Bühne präsentieren und damit wirklich etwas bewirken wollen.