Fussball Wieder ein Fest, wenn auch etwas kleiner: Der FC Littau wehrt sich im Cup lange gegen den FC Wil Littau wehrt sich lange tapfer, muss sich Challenge-League-Leader Wil aber klar mit 0:6 geschlagen geben.

Littaus Abdalla Mamo (am Ball) setzt sich gegen den Wiler Stéphane Cueni durch. Bild: Nadia Schärli (Luzern-Littau, 20. August 2022)

Klar, es war nicht der Schweizer Meister, der diesmal zur ersten Hauptrunde des Schweizer Cups im Ruopigen gastierte. Der Stadionrekord aus dem letzten Jahr (2100 Fans) blieb unangetastet. Es gab keine provisorische Tribüne, keinen Medienturm, das Schweizer Fernsehen machte keine Reportage. Im Einsatz standen nicht 140 Helfer, sondern nur deren 50, anstatt 240 Matchbälle wurden 110 verkauft. Und auch das Festzelt für die Party danach verfügte nicht über die Ausmasse des Augusts 2021. «Es ist halt nicht YB», bemerkte Ehrenpräsident und Speaker Beat Krieger treffend.

Doch auch wenn diesmal alles ein paar Nummern kleiner war, so kam der FC Littau erneut in den Genuss eines gelungenen Cup-Fests. 600 Schaulustige sorgten für eine schöne Kulisse, und auch der Gegner, der Leader der Challenge League, war eine besondere Herausforderung für den regionalen Zweitligisten. Auf einem nicht einfach zu bespielenden Terrain, das wenige Stunden vor dem Anpfiff wegen massiver Regenfälle noch unter Wasser gestanden hatte, entwickelte sich eine erste Halbzeit, in welcher die vier Klassen Unterschied zwischen den beiden Teams nicht erkennbar waren.

Wenn die Captainbinde des Gegners reisst

Die Littauer wehrten sich mit Händen und Füssen gegen die talentierte Equipe aus der Ostschweiz, die ihre Startformation im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel auf fünf Positionen verändert hatte. Sinnbildlich war das Auftreten von Yvo Schorno, dem Krieger im defensiven Mittelfeld, der keinem Zweikampf auswich, keine Grätsche scheute und Wils Routinier Philipp Muntwiler bei einem Rencontre sogar die Captainbinde vom Arm riss.

«Wir mussten dagegenhalten, wir mussten all-in gehen»,

betonte Schorno und reagierte mit einem breiten Grinsen auf die geschilderte Szene mit Muntwiler, der von 2012 bis 2013 beim FCL gespielt hatte.

Sogar die Chance, resultatmässig für eine Überraschung zu sorgen, bestand vorübergehend. Die Vorstösse der Luzerner waren zwar selten, der Respekt vor den Gegenstossqualitäten Wils gross. Doch es gab sie, die Momente, in denen ein Underdog auf die Spur zur Sensation hätte einbiegen können. In der 22. Minute landete eine missglückte Flanke von Dario Nickel am Lattenkreuz. Und nach dem Seitenwechsel, als Wil 1:0 führte, fehlte wenig, und Stürmer Gabriele Battaglia hätte die Hereingabe von Walid Boussaha zum Ausgleich über die Linie gedrückt (54.).

Littau freut sich auf weitere Cup-Abenteuer

Danach entwickelte sich jener Spielverlauf, den Littaus Trainer David Andreoli als «Normalfall» bezeichnete. Wil drückte aufs Tempo, steigerte die Effizienz, führte nach etwas mehr als einer Stunde 3:0, und als Littau in der Schlussphase sorglos den Ehrentreffer suchte, erhöhte der Favorit das Skore mit gnadenlosem Konterspiel auf 6:0. «Kopf hoch, das war ein ganz geiler Match», sagte Andreoli hernach und blickte bereits mit Vorfreude auf weitere Cup-Abenteuer:

«Wir haben dieses Ambiente sehr lieb gewonnen. Wir möchten auch das nächste Mal wieder so weit kommen wie möglich.»