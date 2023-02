Volleyball Saison ist abgehakt: Wieder keine Playoffs für Volley Luzern Aus und vorbei: Volley Luzern verliert gegen Näfels mit 0:3 und verpasst definitiv die Playoffs.

Joerg Gautschi hatte seine Abschiedsvorstellung als Spieler, nun konzentriert er sich auf die Aufgabe als Sportchef. Bild: Patrick Hürlimann

Zwei Siege waren von Luzern gefordert, um in der Schlussphase der Qualifikation noch den Sprung auf Platz vier zu schaffen. Bereits die erste Hürde war aber viel zu hoch, am Sonntag ging das Heimspiel gegen Näfels mit 0:3 verloren. Damit steht bereits vor dem abschliessenden Auswärtsspiel bei Jona fest: Die Playoff-Halbfinals werden ohne Zentralschweizer Beteiligung ausgetragen. «Die Enttäuschung ist wahnsinnig gross, wir haben sechs, sieben Monate auf dieses Ziel hingearbeitet», bedauert Aussenangreifer Luca Müller.

Den Luzernern ging auf der Schlussgeraden der Schnauf aus. Die letzten fünf Spiele haben sie verloren, viermal in der Meisterschaft plus den Cup-Viertelfinal in Amriswil. «Als andere Teams das Level halten konnten, liessen wir nach. Insgesamt mangelte es uns an Konstanz, wir hatten zu viele Schwankungen drin», erklärt Müller. Während er gegen Näfels alles heraushaute und am Ende zum besten Luzerner Spieler gewählt wurde, liess der eine oder andere Teamkollege mit der Körperhaltung erkennen, dass der Glaube an den Exploit nicht mehr vorhanden war.

Erstaunlich: Jeder der drei Sätze begann genau gleich. Blazej Podlesny, der Pole in Diensten Näfels, donnerte den Luzernern seine Services um die Ohren, platzierte insgesamt fünf Asse. «Ich habe zu viele Fehler gemacht, diese Niederlage geht auf mich. Wenn die Annahmen nicht funktionieren, ist es extrem schwierig, Sicherheit zu gewinnen und in den Rhythmus zu kommen», übte Luzerns Libero Jörg Gautschi schonungslose Selbstkritik. Luzern war stets im Rückstand, kämpfte wacker, konnte aber kein einziges Mal die Wende erzwingen, verlor alle Sätze mit 21:25 relativ diskussionslos.

Kam hinzu, dass die beiden Ausländer (erneut) nicht die ihnen zugedachte Leaderrolle einnehmen konnten. Der senegalesische Mittelblocker Serigne Ngagne Fall hatte Pech, vertrat sich im ersten Satz den Fuss und musste ausgewechselt werden. Der litauische Diagonalangreifer Valdas Listanskis stand neben den Schuhen und wurde im Verlauf des zweiten Durchgangs vom Platz genommen. Ersetzt wurden sie durch die Schweizer Manuel Alessandrini und Dominik Lubina – beide machten ihre Sache ordentlich.

Die Playoffs verspielte Luzern nicht gegen Näfels, schwerer wiegen die beiden Heimniederlagen gegen den direkten Konkurrenten Lausanne. Der Fokus liegt nun auf der Planung der neuen Saison, und da hat Volley Luzern weitere Pflöcke einschlagen können. Cheftrainer Ignacio Verdi bleibt ein weiteres Jahr, auch Lubina hängt eine Saison an, neu dazustossen wird zudem Samu Tanner als zweiter Libero.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurden die Vertragsverlängerungen mit den Schweizer Nationalspielern Alex Lengweiler, Peer Harksen, Bruno Jukic und Luca Müller, sowie der Neuzuzug von Mittelblocker Roy Schmid kommuniziert. Die Ausländer werden derweil erst am Schluss ausgewählt, voraussichtlich wird es aus wirtschaftlichen Gründen nur noch einer sein, «wahrscheinlich ein Diagonalangreifer», wie Gautschi sagt.

Männer. NLA: Volley Luzern – Näfels 0:3. Schönenwerd – Jona 3:0 (25:17, 25:17, 29:27). Lausanne – Chênois Genève 3:2 (25:14, 20:25, 21:25, 27:25, 15:10).

Rangliste: 1. Näfels 17/38. 2. Chênois Genève 17/38. 3. Schönenwerd 18/32. 4. Amriswil 17/24. 5. Lausanne 17/23. 6. Volley Luzern 17/21. 7. Jona 17/4.

Volley Luzern – Näfels 0:3

Bahnhofhalle. – 200 Zuschauer. – Spieldauer: 76 Minuten. – Sätze: 21:25, 21:25, 21:25. – Luzern: Harksen (7 Punkte), Jukic (9), Lengweiler (8), Listanskis (3), Fall (1), Müller (11), Gautschi (Libero); Alessandrini (3), Broch, Lubina (5), Peter (Libero), Traagstad.