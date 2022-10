Ringen Willisau Lions bestätigen dank klarem Auswärtssieg in Einsiedeln ihre Finalambitionen Die Willisauer Ringer setzen sich auf dem zweiten Platz fest. Auch dank eines nachträglichen Sieges.

Samuel Scherrer (oben) siegte bei den schwersten Ringern. Manuela Jans-Koch (Willisau, 14. Dezember 2019)

Mit dem 21:14-Sieg zum Auftakt der Rückrunde in der NLA streifen die Willisau Lions das Angstgegner-Image gegen Einsiedeln für einmal ab. Die Lions zeigten diesmal von Beginn weg die Krallen und holten schon vor der Pause vier von fünf möglichen Siegen. Das Highlight des Abends gelang Marc Kaufmann. Das 17-jährige Talent zermürbte seinen Gegner Suleyman Quraishi mit Hüfter und Armzug und gewann das von beiden Seiten engagierte Duell mit 11:9 Punkten.

Eine Premiere erlebte Timon Zeder mit dem 3:1-Punktesieg gegen den früheren Hergiswiler-Trainer Oleksander Golin. Im Schwergewicht liess der Internationale Samuel Scherrer mit seinen wenigen, aber präzisen Angriffen nichts anbrennen und verliess die Matte gegen den zwölf Kilogramm schwereren Sven Neyer als klarer Sieger. Nach einem starken Beginn gewann Daniel Häfliger nach einer Zitterpartie in der Schlussphase gegen Davide Stanisci knapp mit 4:3 Punkten.

Rückschläge für Einsiedeln

Nach der 9:6-Pausenführung bauten die Gäste ihren Vorsprung durch die souveränen Erfolge durch die Leistungsträger Jonas Bossert und Tobias Portmann weiter aus. Der Filigrantechniker Mansur Mavlaev feierte dank der konstant starken Leistung in dieser Saison den sechsten Sieg in Serie. Einen Dämpfer setzte es für die Luzerner im drittletzten Duell ab. Überraschend deutlich verlor der Ringerschwinger Yanick Bucher das Duell gegen den Nationalturner Sascha Schmid mit 0:18 Punkten.

«Wir konnten die knapp kalkulierten Duelle alle auf unsere Seite bringen. Für den Erfolg war schliesslich eine konzentrierte und kompakte Leistung des ganzen Teams ausschlaggebend»,

bilanzierte Timon Zeder, der Technische Leiter der Willisau Lions.

Die Einsiedler hadern immer noch mit der Niederlage im ersten Saisonkampf gegen die Willisau Lions. Dieses Duell hatten sie auf der Matte verdient mit 20:15 gewonnen. Allerdings war Patrick Dähler ohne gültige Sportlerlizenz angetreten, was zur Folge hatte, dass sein Sieg gegen Marc Kaufmann nachträglich am so genannt grünen Tisch annulliert wurde. Somit gewannen die Luzerner rückwirkend gegen Einsiedeln mit 19:16 und sicherten sich damit den zweiten Platz hinter dem Leader Kriessern. Einsiedeln rutschte dagegen auf den vierten Platz ab und muss zusätzlich für die nächsten Begegnungen ohne die verletzten Leistungsträger Andreas Burkhard und Kay Neyer auskommen.

Starke Teamleistung von Schattdorf

Mit dem knappen 20:18 Heimsieg gegen den Aufsteiger Oberriet-Grabs gelang Schattdorf ein wichtiger Schritt für den Ligaerhalt. Die Urner gewannen sechs der zehn Kämpfe. Wegweisend für den Erfolg der Gastgeber war nach der Pause der souveräne Sieg von Sven Epp gegen Nicolas Steiger.

Für die Überraschung des Abends sorgte jedoch Benjamin Gander. Der Beckenrieder besiegte im zweitletzten Duell des Abends den Trainer von Oberriet-Grabs Jurek Szeibinger. Damit feierten die Schattdorfer ihren ersten Saisonsieg.

«Es war durchs Band weg eine gelungene Teamleistung. Jeder Athlet holte das Maximum heraus»,

stellte der Cheftrainer Michael Jauch erfreut fest.