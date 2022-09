Ringen Der Meister verliert: Willisauer Start ist misslungen Der Start in die NLA-Teammeisterschaft ist den Willisau Lions gegen Einsiedeln deutlich missglückt. Sie mussten allerdings auf die vier besten Athleten verzichten.

An Willisaus Jonas Bossert (unten) liegts nicht, dass die Begegnung schliesslich verloren geht. Bild: Roger Grütter

Stefan Reichmuth, Samuel Scherrer und Tobias Portmann bereiten sich in Aserbaidschan auf die WM vor. Zudem verletzte sich Michael Portmann im Training am Fuss. «Wir wussten zwar, dass es für uns sehr eng werden wird. Trotzdem kalkulierten wir mit einem Sieg. Ich bin stinksauer, dass es nicht geklappt hat. Es wurden in mindestens vier Duellen völlig unnötige Punkte verschenkt. Dazu kam eine unerwartet schnelle Schulterniederlage», resümierte Philipp Rohrer, der Greco-Cheftrainer der Luzerner.

Die Gäste gaben von Beginn weg den Ton an und führten nach fünf Kämpfen vorentscheidend mit 13:4 Punkten. Aus Willisauer Sicht war Delian Alishahi der einzige Lichtblick vor der Pause. Das 130 Kilogramm schwere Kraftpaket überzeugte mit seinen Durchdrehern am Boden gegen Sven Neyer. Ansonsten prägten die clever auftretenden Schwyzer das Geschehen. Der Routinier Patrick Dähler beeindruckte mit dem schnellen Schultersieg gegen den Willisauer Jungspund Marc Kaufmann. Der Titelverteidiger tat sich auch nach der Pause weiterhin schwer. Es fehlte die nötige Effizienz um doch noch zu einem Heimerfolg zu kommen. Nur Roger Heiniger, Mansur Mavlaev und Jonas Bossert wurden dank einem Kraftakt ihrer Reputation gerecht. Schon vor dem letzten Kampf stand der Sieg von Einsiedeln fest. Überrascht, aber auch sehr zufrieden zeigte sich Urs Bürgler, der Cheftrainer von Einsiedeln, nach dem Schlusspfiff.

«In jedem der zehn Kämpfen holten die Ringer dank ihrem Kampfgeist das Optimum heraus. Die zwei Punkte sind für den weiteren Saisonverlauf für uns sehr wichtig.»

Es sei immer ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man ein Topteam schlagen kann.

Schattdorf legte auswärts gegen den Aufsteiger Oberriet-Grabs mit den vier souveränen Siegen durch Lion Husmann, Sven Gamma, Lars Epp und Michael Jauch einen eindrücklichen Start hin. Nach der 15:6-Führung verloren die Urner nach der Pause etwas den Faden. Nur noch Nicolas Christen und Sven Epp trugen mit ihren Erfolgen zum 20:20 Endstand bei. (sige)