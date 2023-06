Windsurfen Heidi Ulrich verbessert ihren Weltrekord gleich zweimal: «Wow, was für ein Wettkampf» Wenn Heidi Ulrich mit ihrem Surfbrett und dem Windsegel aufs Wasser geht, ist keine schneller. Beim diesjährigen Prince of Speed Wettbewerb in Südfrankreich verbesserte sie ihren eigenen Weltrekord. Und das gleich zweimal. Direkt am ersten Wettkampftag lieferte die Urnerin ab.

«Wow, was für ein Wettkampf», erzählt Heidi Ulrich. Ans Mittelmeer angereist war sie mit einem klaren Ziel: In la Palme, nördlich von Perpignan, wollte sie ihren eigenen Weltrekord über die nautische Meile (1,85 Kilometer) von 2019 verbessern. Um die richtigen Bedingungen, also Windgeschwindigkeit und passender Aufprallwinkel, abzupassen, dauert das Zeitfenster des Events Prince of Speed einen Monat. Am ersten Wettkampftag wollte die 39-Jährige aus Flüelen das Material testen.

Heidi Ulrich trainiert am Urnersee in ihrem Wohnort Flüelen und holt die Rekorde in Südfrankreich. Bilder: Nadia Schärli/Aurelien Toulan

«Völlig unerwartet hat es schon am ersten Tag geklappt», sagt die Urnerin. Um 0,02 km/h war sie schneller als vor vier Jahren. Der zweite Wettkampftag bot sogar noch bessere Bedingungen. Das Material war eingefahren und so gelang ihr eine weitere Steigerung. Im Durchschnitt bretterte sie mit über 71,2 km/h (38,44 Knoten) über das Wasser den Strand entlang. 2019 war sie mit 69,7 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit noch unterwegs.

«Es ist immer noch krass, auch wenn man seinen eigenen Weltrekord schlägt», sagt sie glücklich. Über alle drei Distanzen im Speed-Windsurfen ist sie Weltrekordhalterin. Nun wolle sie sich definitiv eine Wettkampfpause gönnen. Verdient, nachdem sie sich in dieser Saison bereits ihren grossen Traum vom Weltmeistertitel erfüllte.