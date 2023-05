Windsurfen «Auch dank meiner grossen Liebe»: Heidi Ulrich aus Flüelen ist Weltmeisterin Der Urner Windsurferin Heidi Ulrich gelingt die Premiere an den Weltmeisterschaften im Speed-Windsurfen. Obwohl sie das erste Rennen verpasste.

Heidi Ulrich hält alle Weltrekorde im Speed-Windsurfen, nun ist die Windsurferin aus Flüelen zum ersten Mal Weltmeisterin geworden. Dabei startete der Wettkampf zunächst ohne die 38-Jährige. Aus privaten Gründen reiste Ulrich erst später ans Mittelmeer nach Südfrankreich. Sie verpasste das erste Rennen. Das hinderte die Urnerin jedoch nicht daran, am zweiten Wettkampftag alles zu geben. Sie gewann alle drei Rennen des Tages und sicherte sich den Weltmeistertitel im Speed-Windsurfen. «Ich musste dreimal gewinnen, sonst hätte es nicht gereicht», sagt Ulrich.

Zurück in Flüelen mit der Weltmeister-Trophäe: Heidi Ulrich und ihr Partner Christian Arnold. Bild: PD

Der Wettkampfmodus an der WM Das Zeitfenster der WM beträgt insgesamt zehn Tage. Sobald es genügend Wind hat, wird gestartet. Bei guten Bedingungen gibt es bis zu fünf Heats pro Tag. Pro Heat haben die Windsurfer während anderthalb Stunden Zeit, die 500 m lange Strecke zu fahren. Am Ende der zehn Tage werden die einzelnen Heats zusammengezählt und die Weltmeister-Titel vergeben.

Nach zwei gewonnenen Rennen bei starkem Wind wurde Ulrich vor dem dritten Rennen nochmals nervös. Der Wind liess nach. Zum Glück war ihr Partner Christian Arnold vor Ort, der innerhalb kürzester Zeit zum Auto sprintete, um das grössere Material zu holen. «Auch dank meiner grossen Liebe Christian konnten wir diesen Titel nach Hause holen», sagt die Weltmeisterin.

Es sei eine emotionale Woche gewesen, so Ulrich. Sie startete zum ersten Mal an den Weltmeisterschaften und war im Vorfeld aufgeregt. Bei einem Weltrekordversuch surft Ulrich bei starken Stürmen. Und ist häufig eine der wenigen Frauen, die es riskiert, aufs Wasser zu gehen. Bei der WM wird auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten gestartet. Die Konkurrenz der Frauen ist dann grösser. «Es war super cool, mit so vielen Frauen zusammen zu fahren», sagt Ulrich und beschenkt sich mit dem WM-Titel selbst zu ihrem Geburtstag, den sie am kommenden Dienstag feiern kann.