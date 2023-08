Kanton Luzern Als erste Partei positioniert sich die Mitte bei den Schulnoten: «Für uns kommt die Abschaffung nicht infrage»

Die Abschaffung von Schulnoten an Luzerner Primarschulen bewegt – auch die wählerstärkste Partei im Kanton. Der Mitte-Präsident will an Noten festhalten. Ganz so eindeutig ist die Meinung innerhalb der Partei aber nicht.