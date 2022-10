Volleyball «Wir sind nicht mehr der Underdog»: Volley Luzern wird von den Gegner wieder ernst genommen Volley Luzern empfängt am Sonntag die Konkurrenz aus Näfels. Im Fokus: Überflieger Alex Lengweiler.

Alex Lengweiler (Mitte) im Spiel gegen Amriswil mit Björn Höhne (links) und Mischa Von Burg. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Vier Spiele, drei Siege – der Start von Volley Luzern in die neue NLA-Meisterschaft ist geglückt. «Wir gingen mit dem Mindset in die Saison, dass wir nichts zu verlieren haben. Damit haben wir die Liga überrascht», sagt Mittelblocker Alex Lengweiler. Zuletzt in Genf, als es die erste Niederlage absetzte, erlitten die Zentralschweizer den ersten Rückschlag. «Wir sind nicht mehr der Underdog, jetzt gehören wir dazu», sagt Lengweiler, oder anders formuliert: Die Konkurrenz nimmt die Luzerner, die in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils nur den siebten Schlussrang belegten, ernst.Wenn am Sonntag Näfels in der Bahnhofhalle gastiert (17 Uhr), wird der Fokus der Glarner auch auf Lengweiler liegen. Der 21-jährige Thurgauer aus Gachnang, der im Sommer zu Volley Luzern wechselte, ist der Überflieger im Schweizer Volleyball.

Im August stieg er auf dem Weg zur historischen EM-Qualifikation zum Stammspieler und Leistungsträger im Nationalteam auf. «Es war wunderschön», berichtet Lengweiler, der einer jener Akteure war, welche die Lücke nach dem Ausfall von Captain Jovan Djokic zu schliessen vermochten.

Wie aus dem Nichts tauchte Alex Lengweiler auf dem internationalen Parkett auf. Zwar galt er als grosses Talent, einen Stammplatz in der NLA hatte er sich aber noch nicht erkämpfen können. Zu stark war die Konkurrenz in Amriswil, wo er sich volleyball-technisch ausbilden liess. In der Saison 2020/21 gewann er mit den Thurgauern zwar die Silbermedaille und hätte danach einen Profivertrag unterschreiben können.

«Ich wäre in der Mitte aber nur die Nummer drei oder vier gewesen»,

erklärt er. Und so verliess er die Schweiz, zog nach Kanada, um in Toronto Universitätsvolleyball zu spielen. Im letzten Winter kehrte Lengweiler nach nur einem halben Jahr zurück, ein neuerlicher Corona-Lockdown schob den Trainingsstart nach hinten, «und nur rumsitzen, das wollte ich nicht».

Die Rückrunde absolvierte er mit Amriswils NLB-Auswahl, ehe ihn Marco Fölmli nach Luzern holte. Fölmli, ein wichtiger Förderer, ist mittlerweile zwar nicht mehr Trainer von Volley Luzern, der Aufstieg des 1,99-Meter grossen Akteurs setzt sich dennoch auf nationaler Bühne fort. Mit Athletik und Angriffswucht avancierte Lengweiler innert Kürze zum zweitbesten Skorer der Luzerner. Die Konsequenz: Die Gegner bereiten sich noch intensiver auf ihn vor, zuletzt in Genf machte Lengweiler sein schwächstes Spiel im Luzerner Dress.

«Ich hatte immer zwei oder sogar vier Hände gegen mich. Diese Situation ist neu, es war daher nicht verwunderlich, dass ich mich damit noch etwas schwertat.»

Alex ist übrigens nicht der einzige Volleyballer aus der Familie Lengweiler. Seine Mutter Helena, eine gebürtige Holländerin, gab die Leidenschaft auch an seine Schwestern Julie und Amélie weiter.

Während die 18-jährige Amélie in der NLB für Baden spielt, ist die bald 24-jährige Julie bereits reichdekoriert – fünf Meistertitel stehen in ihrem Palmarès (Volero Zürich, Neuchâtel), mittlerweile spielt sie in Teneriffa. In einem Beitrag des Sportpanoramas attestierte Julie ihrem jüngeren Bruder das grössere Talent. «Sie ist eine nette Schwester, natürlich stimmt das nicht», erwidert Alex schmunzelnd. Fest aber steht: Auch er hat in seiner Karriere noch einiges vor, der Wirtschaftsstudent träumt von einem Engagement im Ausland. Zunächst will er mit Volley Luzern aber in die Playoffs (Top 4), und auf dem Weg dahin braucht es am Sonntag gegen Näfels den nächsten Exploit.