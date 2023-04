EM 2025 – Was sich bis dahin im Frauenfussball alles ändern muss

Die Frauen-EM findet im Sommer 2025 in der Schweiz statt. Wir fragen uns jetzt: Wie wichtig ist dies für die Förderung des Schweizer Frauenfussballs? Was läuft in der Schweiz trotzdem noch alles schief? Und was ist eigentlich mit Nati-Captain Lia Wälti, die eine Pause einlegt? Hören Sie jetzt die grosse Diskussion im Tribünengeflüster.