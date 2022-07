World Games in Alabama Mit viel Innerschweizer Power: Schweizer Seilzieher gewinnen Gold bei den World Games Die Seilzieh-Nationalmannschaft startet furios in die World Games im US-Bundesstaat Alabama. In der 640-Kilogramm-Kategorie setzen sich die Schweizer im Final gegen England durch und holen die Goldmedaille.

Die Seilzieh-Nationalmannschaft mit dem Nidwaldner Robin Burch (ganz links) bei der Medaillenübergabe. Bild: Stephanie Arnet

Die nicht-olympischen Sportarten bekommen in diesen Tagen in Birmingham eine grosse Bühne geboten. Im US-Bundesstaat Alabama finden unter anderem Wettkämpfe im Korbball, Ultimate Frisbee oder eben auch Seilziehen statt. Und das Seilziehen darf - spätestens seit Donnerstagabend - getrost als eine helvetische Paradedisziplin bezeichnet werden.

Denn die Schweizer Seilzieh-Nationalmannschaft zog in der drückenden Hitze des Südstaates die internationale Konkurrenz in Grund und Boden. Sämtliche Duelle gewannen die Schweizer in der 640-Kilogramm-Kategorie. Zuerst alle Vergleiche in der Sechsergruppe, dann den Halbfinal und schliesslich den Final gegen England. Bei den letzten World Games 2017 unterlagen die Schweizer noch gegen die Engländer im Final, jetzt gelang die Revanche.

«Shake hands» mit den geschlagenen Engländern. Bild: Stephanie Arnet

Die Schweizer Equipe setzt sich grösstenteils aus Innerschweizern zusammen. Vier Athleten stammen aus Engelberg (Thomi Arnold, Martin Arnold, Ruedi Odermatt, Ueli Christen), zwei Athleten aus Stans (Robin Burch, Samuel Gräni), einer aus Ebersecken (Fabian Rölli) sowie einer aus Sins (Emanuel Zumbühl). Nebst ihrem Sieg wurden die Schweizer auch noch disziplinenübergreifend als Athleten des Tages ausgezeichnet. Für die Schweizer Delegation war es die erste Goldmedaille bei den World Games.

Noch stehen zwei Medaillenchancen aus für die Seilzieher. Am späten Freitagabend tritt die Frauen-Nationalmannschaft an, am Samstagabend ist die Mixed-Kategorie an der Reihe. Ursprünglich waren die World Games für 2021 geplant gewesen. Wegen der Pandemie und der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wurden die World Games ebenfalls um ein Jahr verlegt.